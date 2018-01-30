T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Merkez Bankası'nın 2018 sonu enflasyon tahmini açıklandı

"Döviz likiditesini destekleyici çeşitli önlemler aldık"

30 Ocak 2018 13:53

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini açıkladı. TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, "Enflasyonun 2018 sonunda yüzde 6,5-9,3 aralığında (orta noktası yüzde 7,9) gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" dedi

İşte Çetinkaya'nın açıklamasından notlar; 

* Döviz likiditesini destekleyici çeşitli önlemler aldık. 

* Küresel iktisadi faaliyetteki canlanmayla küresel risk iştahı güçlü seyretmeye devam ediyor.

* Gelişen ülkelere portföy girişleri istikrarlı görünümünü koruyor.

* Gelişmiş ülkelerin uzun vadeli faizlerindeki artışlar sınırlı kaldı.

* Kasım ayı sonundan itibaren Döviz kuru oynaklıkları düştü.

* Enflasyon görünümümdenki bozulmayı sınırlamak amacıyla 2017 boyunca sıkılaşmayı kademeli güçlendirdik.

* Kasım'da kurdaki oynaklıkların fiyat istikrarı üzerinde yaratabileceği olumsuz etkileri bertaraf etmek amacıyla bazı likidite tedbirleri aldık.

* 2018'de ihracatın büyümeye desteğini sürdürmesini bekliyoruz.

- Tüketici enflasyonu ile işlenmemiş gıda ve alkol-tütün dışı enflasyon son çeyrekte ekim enflasyon raporu öngörülerinin üzerinde gerçekleşti.

- Çekirdek göstergelerin ana eğilimi yüksek seviyesini korudu.

- Yılık büyüme temelde yurt içi talepten kaynaklandı.

- Enflasyonu 2018 yıl sonunda yüzde 7.9 olarak öngörüyoruz.

- Gıda enflasyonu varsayımını yüzde 7 olarak koruduk.

Yılın ilk enflasyonu açıklaması 5 Şubat'ta

Merkez Bankası’nın bir önceki enflasyon raporunda yüzde 7 olan 2018 yıl sonu enflasyon tahminini bu toplantıda yukarı yönlü revize etmesi bekleniyordu.Merkez Bankası'nın ocak ayı Beklenti Anketi'nde yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 9,55 olmuştu.

2017 enflasyonu yüzde 11,92 olarak kayıtlara geçerken, bu yılın ilk çeyreğinden sonra enflasyonda yeniden tek haneli seviyeler görüleceği düşünülüyor.

Yılın ilk enflasyonu ise 5 Şubat’ta açıklanacak. Ocak 2017'de yüzde 2,46 artış gösteren TÜFE’nin bu yıl ocak ayı artışında normale, yani yüzde 1'in biraz üstünde bir artışa dönmesi bekleniyor.

ETİKETLER

merkez bankası2018 yılı sonuenflasyon tahminihaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24