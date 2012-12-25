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Ekonomi

Merkez Bankası'nın 2015'e kadar hedefi yüzde 5 enflasyon

Merkez Bankası önümüzdeki 3 yıl için Türkiye'de enflasyonun yüzde 5 olmasını hedefliyor

25 Aralık 2012 12:55

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, enflasyonun 2013'te yüzde 5'e yakın olmasına gayret edeceklerini söyledi. 2015 enflasyon hedefinin yüzde 5 olarak belirlendiğini açıklayan Başçı, "Merkez Bankası'na güvenerek kimse riskini artırmamalı, dünyada ne olacağı belli olmaz" sözleriyle uyarıda bulundu.
Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, ''2013 Yılında Para ve Kur Politikası'' konulu basın toplantısı düzenledi.
Başçı şunları söyledi: 
"Enflasyonda yüzde 5 hedefe yakın bir gerçekleşme bekliyoruz. Enflasyon hedeflemesine başladığımız dönemin en düşük enflasyonu bu yıl gerçekleşebilir. İyi haber enflasyon cephesinden gelecek.
2015 yılı enflasyon hedefi yüzde 5 olarak belirlendi. Üç yıl boyunca enflasyonun yüzde 5'e yakın gerçekleşmesini bekliyoruz. Belirsizlik aralığı şu anda 2 yüzdelik puan, önümüzdeki yıllarda daha da aşağı çekmeyi düşünebiliriz. Enflasyon yıl sonunda yüzde 6.5'in altında kalacak. Enflasyonun 2013'te yüzde 5'e yakın olmasına gayret edeceğiz.
 

Yeni araç: Kaldıraca dayalı zorunlu karşılıklar

 
Kısa vadeli sermaye akımları finansal istikrarı bozucu etkiler yaratabiliyor. Bugün sizlere anlatacağım yeni yapısal araç kaldıraça dayalı zorunlu karşılıklar. Yüksek kaldıraç kullanan bankadan daha fazla zorunlu karşılık talep edilecek. Kaldıraça dayalı zorunlu karşılıklarda 2013 raporlama dönemi olacak, 2014 başında uygulama başlayacak. 2008 krizinde yüksek kaldıraç kullanan bankalarda iflas daha çok yaşandı.
 

Düzenli döviz alım-satım öngörmüyoruz

 
Düzenli ihale ile döviz alım ve satımlarını yapmayı öngörmüyoruz. Gerekirse döviz alımı veya satımını kullanabiliriz. Döviz depo piyasası aracılık faaliyetlerinden çekiliyoruz, ihtiyaç kalmadığı için sonlandırıyoruz.
 

2012'de ihracatla büyüdük

 
Türkiye 2012'de ihracat kanalıyla büyüdü. İç talep büyümeye bir katkı yapmadı.
 

Rezervler 120 milyar doları aştı

 
2012 yılı boyunca döviz alımı yapmadık buna rağmen rezervimiz 120.8 milyar dolara ulaştı. 2013'de dalgalı kur rejimi devam edecek. Merkez Bankası'nın bir kur hedefi bulunmamaktadır. 2013'te Merkez Bankası'nın temel rezerv biriktirme aracı reeskont kredileri olacak.
 

Kimse bize güvenerek riskini artırmasın

 
Merkez Bankası, TL'nin aşırı değerlenmesine ya da da değer kaybetmesine kayıtsız kalmayacak. Merkez Bankası'na güvenerek kimse riskini artırmamalı, dünyada ne olacağı belli olmaz."
 

Krizin finansal etkisi hafifledi

 
Avrupa'da krizin finansal etkilerinin hafiflediğini belirten Başçı, reel açıdan sorunların devam ettiğini söyledi.
 

2013'te büyüme en  az yüzde 4 olur

 
2012'nin son çeyreğinden itibaren Türkiye'de büyümenin hız kazanacağını ifade eden Başçı, "2013'te büyümenin en az yüzde 4 olmasını bekliyoruz. 2013'te hem ihracat hem de dengeli biçimde iç talep katkısıyla büyüyeceğiz" dedi.
 

Dövizde oynaklık düşük olacak

 
Merkez Bankası Başkanı, döviz kurlarında oynaklığın 2013'te de düşük olacağını, kaygı duymadıklarını belirtti.
 

MB 2013'te hangi araçları kullanacak?

 
Politika faizi
Faiz koridoru
Likidite yönetimi
Vadeye dayalı zorunlu karşılıklar
Kaldıraca dayalı zorunlu karşılıklar
Rezerv opsiyon katsayısı

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