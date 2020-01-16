Merkez Bankasını faiz kararı sonrası dolar kuru ne kadar oldu?

Merkez Bankası'nın senenin ilk faiz kararını vereceği güne dolar 5.8776 liradan başladı. Saat 11.07 itibarıyla 5.8858'e çıkan kur karar öncesi 5.8748 seviyesine çıktı. TCMB'nin 75 baz puan faiz indirmesiyle 5.85'e kadar düştü. Dolar/TL 14:02 itibarıyla 5.8640'dan işlem gördü.

Dolar/TL piyasaları dramatik bir şekilde etkileyecek önemli bir gelişme yaşanmamasıyla hafta boyunca 5.86-5.90 lira aralığında hareket etti.

Bugün ise artık gözler bugün 2020'nin ilk faiz kararını açıklayacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'na çevrildi. Ağırlıklı olarak analistler 100-150 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyordu ancak TCMB 75 baz puan faiz indirdi.

Yeni güne 5.8776 liradan başlayan dolar/TL, gün içerisinde 5.88 üzerini görse de karar öncesi 5.8748'den işlem görüyordu. Beklentilerin altında gelen faiz indirimi sonrası dolar 5.85'e kadar indi. 14:02 itibarıyla dolar/TL 5.8640 seviyesinde.