-MERKEZ BANKASINDAN YENİ KARARLAR ANKARA (A.A) - 05.08.2011 - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yabancı para zorunlu karşılık oranlarını tüm vadeler için 0,5 puan düşürdü. Banka, repo işlemlerinden sağlanan zorunlu karşılığa tabi fonlarda da hesaplama yöntemini yeniden düzenledi. Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, yabancı para zorunluluk karşılık oranlarının tüm vadelerde yarım puan azaltılmasına ilişkin düzenleme ile zorunlu karşılık oranları, 1 aydan 1 yıla vadeli hesaplarda yüzde 12'den yüzde 11,5'a, bir yıl ve daha uzun vadeli hesaplarda da yüzde 10'dan yüzde 9,5'e indirildi. Düzenleme, bugün tarihli yükümlülük cetvelinden geçerli olacak. Yeni oranlar üzerinden hesaplanan zorunlu karşılıklar, 19 Ağustos 2011 tarihi itibarıyla tesis edilmeye başlanacak. Piyasaya yaklaşık 930 milyon dolar likidite sağlaması amaçlanan düzenleme ile ağırlıklı ortalama zorunlu karşılık oranı da yüzde 11'e gerileyecek. -REPO'DA ZORUNLU KARŞILIK DÜZENLEMESİ- Merkez Bankasının aldığı bir başka karar ile de, 4 Ağustos 2011 tarihinde yapılan Para Politikası Kurulu toplantısında belirlenen strateji çerçevesinde repo faiz oranlarındaki dalgalanmaların azaltılmasına katkı yapmak amacıyla Zorunlu Karşılık Tebliğinde değişiklik yapıldı. Merkez Bankası açıklamasına göre, repo işlemlerinden sağlanan zorunlu karşılığa tabi fonlar, 14 günde bir cuma günleri yerine iki yükümlülük dönemi arasındaki tüm günlerin ortalaması alınmak suretiyle hesaplanarak zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklere dahil edilecek. Söz konusu düzenleme, bugün tarihli zorunlu karşılık yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacak.