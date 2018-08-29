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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası, bankaların gecelik vadedeki işlem için borç alabilme limitini iki katına çıkardı

29 Ağustos 2018 12:06

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bankalararası para piyasası limitlerini değiştirdi. Bankadan yapılan açıklamada "Borç alabilme limitlerinin 13 Ağustos 2018 öncesi limitlerin iki katı olarak uygulanmaya başlanmasına karar verilmiştir" denildi.

Bankadan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bankamızın 13 Ağustos 2018 tarihli Finansal Piyasalara İlişkin Basın Duyurusu ile Merkez Bankası tarafından gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkânlar çerçevesinde bankalara ihtiyaç duydukları tüm likiditenin sağlanacağı duyurulmuştu. 

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 29 Ağustos 2018 tarihinden itibaren, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda gecelik vadedeki işlemler için bankaların borç alabilme limitlerinin 13 Ağustos 2018 öncesi limitlerin iki katı olarak uygulanmaya başlanmasına karar verilmiştir. 

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

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