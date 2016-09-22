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BBC Türkçe

Merkez Bankası'ndan üst üste yedinci faiz indirimi

Faiz koridorunun üst bandında 25 baz puan daha indirime gidildi. Gecelik marjinal fonlama oranı 8,25'e çekildi. Faiz koridorunun alt bandı ise değişmedi.

22 Eylül 2016 17:44

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz koridorunun üst bandını üst üste yedinci kez indirdi.

Merkez Bankası, gecelik marjinal fonlama oranını 25 baz puanlık bir indirimle yüzde 8,50'den yüzde 8,25'e çekti.

Bu oran Mart ayında yüzde 10,50'ydi.

Merkez Bankası, faiz koridorunun alt bandına ise dokunmadı.

Gecelik borçlanma faiz oranı yüzde 7,25'te, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 7,50'de tutuldu.

Geç likidite penceresi borç verme faiz oranını ise yüzde 10'dan yüzde 9,75'e indirildi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, son dönemde açıklanan veriler ve yılın üçüncü çeyreğine dair göstergelerin iktisadi faaliyetin ivme kaybettiğine işaret ettiğini belirtti.

Para Politikası Kurulu, mevcut durumda genel mali koşulların sıkı olduğunun değerlendirildiğini bildirdi.

Kurul, toplam talepteki yavaşlamanın çekirdek enflasyondaki kademeli düşüşü desteklediğini, gıda fiyatlarındaki aşağı yönlü seyrin de etkisiyle kısa vadede enflasyonda düşüş öngörüldüğünü kaydetti.

Yapılan açıklamada şu değerlendirme yer aldı:

"Akaryakıt ürünlerindeki vergi ayarlaması ve diğer maliyet unsurlarındaki gelişmeler enflasyondaki iyileşmeyi sınırlamakta ve para politikasındaki temkinli duruşun korunmasını gerektirmektedir."

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