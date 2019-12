Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz indirimi

T24 - Piyasaları etki altında bırakmamak amacıyla piyasaların kapanmasından sonra kararlarını açıklayan Para Politikası Kurulu (PPK), geçtiğimiz yıl alınan karar doğrultusunda ilk kez kararını gün içinde açıkladı. PPK, faizleri piyasaların "faiz değişmez" beklentisinin tersine çeyrek puan indirdi.



Yıllardır piyasaları etki altında bırakmamak amacıyla piyasaların kapanmasından yani saat 18:00'den sonra kararlarını açıklayan Para Politikası Kurulu (PPK), geçtiğimiz yıl alınan karar doğrultusunda ilk kez kararını gün içinde açıkladı. Para Politikası Kurulu, faizleri piyasaların "faiz değişmez" beklentisinin tersine çeyrek puan indirdi. Hisse senedi piyasasında da agresif satışlar yaşandı. İMKB-100 endeksi ilk seansı yüzde 0.16 yukarıda kapatmıştı. Merkez'in faiz kararının ardından ise hisse senedi piyasası oldukça sert satışlarla karşılaştı ve İMKB-100 endeksi yüzde 1'e yakın değer kaybetti.



Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı ile Bankamız bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo–Ters Repo Pazarı’nda uygulanmakta olan faiz oranlarının asagıdaki gibi belirlenmesine karar vermistir:





Politika faizi



a) Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 6,50’den yüzde 6,25’e düşürülmüştür.



b) Gecelik faiz oranları:



Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 1.50 düzeyinde, borç verme faiz oranı yüzde 9 seviyesinde sabit tutulmustur. Açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranı da yüzde 8 düzeyinde sabit tutulmuştur.



c) Geç Likidite Penceresi Faiz Oranları:



Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde, borç verme faiz oranı yüzde 12 düzeyinde sabit tutulmuştur.



Son dönemde iktisadi faaliyete dair açıklanan veriler Ekim Enflasyon Raporu’nda sunulan görünümle büyük ölçüde uyumludur. iç talepteki güçlü artısın desteğiyle iktisadi faaliyet toparlanmaya devam etmekte, buna karşılık dış talebin zayıf seyri nedeniyle imalat sanayinde kapasite kullanımı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir. istihdam koşullarındaki iyileşme sürmekle beraber işsizlik oranları halen yüksek seviyelerde bulunmaktadır. Dolayısıyla, toplam talep kosulları enflasyon üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturmamaktadır. Yıllık enflasyonun Ocak ayında belirgin bir düşüş göstereceği, yılın ilk çeyreği boyunca 2011 yılı hedefi olan yüzde 5.5 düzeyinin altında seyrettikten sonra ikinci çeyrekten itibaren dalgalı bir seyir izleyerek yıl sonunda hedefle uyumlu gerçekleseceği tahmin edilmektedir.



Aralık ayında alınan tedbirlerin kredi arzı üzerindeki sıkılastırıcı etkisi önümüzdeki günlerde gözlenmeye başlayacaktır. Bir sonraki Kurul toplantısına kadar alınacak kredi genişlemesini sınırlayıcı yönde ilave tedbirler, para politikasının hareket alanını genişletecektir. Bu dogrultuda kısa vadeli yükümlülükler için tesis edilecek zorunlu karşılık oranlarında ilave bir artırım gerekli görülmektedir.





Ekonomistler ne diyor?



Faiz kararını yorumlayan Fortis Başekonomisti Haluk Bürümcekçi, Merkez Bankası'nın bu kararla piyasayı ters köşeye yatırdığını söyledi. Faiz indiriminin Şubat'ta da devam edebileceği belirtiliyor.



Yapı Kredi Bankası Başekonomisti Cevdet Akçay da şunları kaydetti: "Kısa vadeli faizlerdeki artıştan muhtemelen biraz rahatsız olundu, bunun için bir ara yol olarak 25 baz puan indirim yapıldı, zorunlu karşılık artışı gelmesi ise zaten bekleniyordu, bankaların kredi genişlemesinin kontrol altında tutulabilmesi için bu araç her gerekli görüldüğünde kullanılacak. bence "deney" devam ediyor en doğru yorum olur, banka sisteminin reaksiyonu ve buna banka müşterisinin vereceği reaksiyonun geri dönüşleri TCMB ye yeniden değerleme imkanı sağlayacak. TL'deki değer kaybının da bu ortamda TCMB'yi rahatsız edeceğini sanmıyorum."





Piyasalar nasıl tepki verdi?



Sürpriz faiz indirimi piyasalarda hemen yankı buldu. Merkez Bankası'nın sürpriz faiz indirimiyle piyasada gösterge tahvilin faizi yüzde 7.27'ye geriledi. Daha sonra gelen kâr satışlarıyla faiz yüzde 7.47'ye yükseldi.



Faiz kararı döviz piyasasında da etkili oldu. 1,55 düzeyinde olan dolar karar sonrasında 1.5720 TL'ye kadar çıktı. Borsa da ikinci seansa düşüşle başladı.





Finansal ve fiyat istikrarı



Geçen ay uygulamaya koyulan; politika faizinin sınırlı düzeyde düşürülmesi, buna karşılık zorunlu karsılık oranlarının artırılması şeklindeki politika bileşimi, içinde bulunduğumuz konjonktürde finansal istikrarı ve fiyat istikrarını birlikte gözetebilmek açısından en uygun seçenek olarak ortaya çıkmaktadır.



Bu dogrultuda Kurul, yeni politika çerçevesinde alınan ve alınması öngörülen tedbirlerin net etkisinin sıkılaştırıcı yönde olacagını vurgulamıstır. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin, Kurul’un gelecege yönelik politika durusunu degistirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."