Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz artırımı

Merkez Bankası (TCMB) Kasım ayı Para Politikası Kurulu toplantısında koridorun üst bandını 25 baz puan, politika faizini ise 50 baz puan arttırdı. Kararın ardından lira dolara karşı tarihi düşük seviyelerinden geri döndü.

TCMB marjinal fonlama oranını yüzde 8.25'ten yüzde 8.5'e, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 7.5'ten yüzde 8'e yükseltti. Koridorun alt bandı yüzde 7.25 düzeyinde sabit kaldı.

Merkez Bankası faiz kararına ilişkin olarak, "Yakın dönemde küresel belirsizliklerdeki artış ve yüksek oynaklıklara bağlı olarak yaşanan döviz kuru hareketleri enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risk oluşturmaktadır. Kurul, söz konusu gelişmelerin beklentiler ve fiyatlama davranışları üzerindeki olumsuz etkisini sınırlamak amacıyla parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir" açıklaması yaptı.

Türk lirası son dönemde bölgedeki siyasi gerilim, PKK ve IŞİD dahil olmak üzere Türkiye'de artan saldırılar ve küresel ekonomideki gelişmelerle neredeyse her gün dolara karşı tarihi düşük seviyesini yenileyerek serbest düşüşünü sürdürüyordu.

"Güçlü bir sinyal"

Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys kararı şöyle değerlendirdi: "Merkez bankası biz –değişiklik beklemeyen piyasanın aksine-25 baz puanlık bir artış beklerken, 50 baz puanlık bir artış yapıp beklentilerimizi aştı… Bugünkü faiz kararı piyasaya 'merkez bankası gerekirse hırpalanan liraya destek vermek için harekete geçer' şeklinde güçlü bir sinyal gönderme amacını taşıyor."

Ekonomistler DW Türkçe'ye yaptıkları değerlendirmede dolara karşı tarihinin en düşük seviyelerinde seyreden liranın Merkez Bankası faiz artırımı yapmadığı takdirde, zaten zayıf olan ekonomik aktiviteyi daha da yavaşlatabileceği uyarısında bulunmuşlardı.

Merkez Bankası faiz kararı açıklamasında ayrıca "Son dönemde açıklanan veriler yılın üçüncü çeyreğinde iktisadi faaliyette ivme kaybına işaret etmektedir" dedi.

Merkez Bankası'nın bundan önceki politika faizi artışı 2014 yılı Ocak ayı olağanüstü PPK toplantısında olmuştu. Banka o toplantıda politika faizini yüzde 4.5'ten yüzde 10'a yükseltmişti.

Para politikası kurulu toplantısından bir gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizlerin yüksekliği konusundaki eleştirilerine devam etmişti. Erdoğan uzun zamandır merkez bankasının faiz politikasını eleştiriyor ve sıfır faiz politikasını savunuyor.

Döviz likiditesi adımı

Merkez Bankası diğer yandan dövizde zorunlu karşılıkları 0.50 puan indirerek sisteme döviz likiditesi sağladı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirilmiştir. Söz konusu değişiklik ile finansal sisteme yaklaşık 1.5 milyar dolar ilave likidite sağlanmış olacaktır" denildi.

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Seda Sezer Bilen