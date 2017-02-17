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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan reeskont kredi düzenlemesi

TCMB reeskont kredilerinin geri ödemelerinin TL olarak yapılabileceğini açıkladı

17 Şubat 2017 22:47

Merkez Bankası, "İhracat ve Döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerine ilişkin basın duyurusu" başlığıyla yayınladığı açıklamada, 1 Ocak 2017 tarihinden önce kullandırılan ve 31 Mayıs 2017 tarihine kadar vadesi dolacak olan ihracat reeskont kredilerinin geri ödemelerinin TL olarak da yapılabilmesine imkân tanınacağını bildirdi.

TCMB açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"23 Ocak 2017 tarih ve 29957 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 683 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6. maddesinde değinilen hususlar dikkate alınarak, 1 Ocak 2017 tarihinden önce kullandırılan ve 31 Mayıs 2017 (dahil) tarihine kadar vadesi dolacak olan ihracat ve Döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin, kredi vadesinde ödenmesi kaydıyla, geri ödemelerinin Türk lirası olarak da yapılabilmesine imkân tanınmıştır.

Bu işlemlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca 2 Ocak 2017 tarihinde ilan edilen Döviz alış kurları esas alınacaktır."

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