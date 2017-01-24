Merkez Bankası'ndan örtülü faiz artırımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 8'de tutarken, gecelik faiz koridorunun üst bandını 0,75 puan artırarak yüzde 9,25'e yükseltti.

Geç likidite penceresinde ise borç verme faizi yüzde 10'dan yüzde 11'e yükseltildi.

Kararın ardından Dolar/TL 3,82'yi aştı. Ancak daha sonra kurun 3,80'in altına gerilediği görüldü.

TSİ 14:25'te kur 3,7925 seviyesinden işlem görüyor.

Merkez Bankası'nın kararından önce ise kur 3,74'ün altına indi.

Merkez Bankası, TL'nin baskı altına girdiği günlerde haftalık repo ihalesi açmayarak, bankaların fonlama ihtiyacını faizlerin daha yüksek olduğu gecelik piyasa ve geç likidite penceresi üzerinden karşılamalarını istiyor.

Politika faizinde artış yerine diğer faizlerde artışa gidilmesi, Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde günlük bazda likidite sıkılaştırmasına gitme ihtimalini artırıyor.

TCMB açıklamasında, "Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin kısmi bir toparlanma sergilediğine işaret etmektedir.

İç talep göreli olarak daha zayıf seyrederken Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir.

Alınan destekleyici teşvik ve tedbirlerin katkısıyla iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam etmesi beklenmektedir.

Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda, 'döviz kurlarında gözlenen aşırı hareketlilik enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü riskleri artırmıştır' ifadesi kullanılırken, "Döviz kuru gelişmelerinin gecikmeli etkisi ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki oynaklık nedeniyle kısa vadede enflasyondaki belirgin yükselişin devam edebileceği öngörülmektedir.

Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak amacıyla parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesine karar vermiştir" denildi.

Merkez Bankası ayrıca ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceğini belirtti.

Türk Lirası'nın son zamanlarda Amerikan Doları'na karşı art arda rekor kırmasına yol açacak kadar değer kaybetmesi, TCMB'nin atacağı faiz adımının merakla beklenmesine neden oluyordu.

Piyasanın beklentisi, TCMB'nin faiz artırımı yapacağı yönündeydi.

Başbakan Binali Yıldırım ise TCMB'nin kararı gelmeden önce, "Biz TCMB'nin işine karışmıyoruz, o da bizim işimize karışmasın. Merkez'in elindeki araçlar belli, eksiyi artıyı düşünür karar verir. Faizin yüksek olması iyi değil, yatırımcının iştahı kaçar" açıklamasında bulundu.

Reuters haber ajansına göre Merkez Bankası'nın son dönemde uyguladığı 'örtülü faiz artışları' olarak adlandırılan likidite adımları ardından bugün düzenlenen Para Piyasası Kurulu (PPK) toplantısında doğrudan politika faizi, koridorun üst bandı ve geç likidite penceresi faizlerinin artırılması bekleniyordu.

Reuters'ın 18 ekonomistin katılımı ile yaptığı ankete göre koridorun üst bandı olan gecelik borç verme faizinde 6 katılımcı 150 baz puan, 6 katılımcı 50 baz puan, 2 katılımcı 100 baz puan, 2 katılımcı 75 baz puan, 1 katılımcı 25 baz puan artırım, bir katılımcı ise bu faizin sabit tutulmasını bekliyordu.

Politika faizinde 9 katılımcı artırım beklerken, 3 katılımcı ise bu faizin sabit tutulacağını öngörüyordu.

TCMB'nin bu hafta piyasayı fonlamak üzere kullanmaya başladığı geç likidite penceresi faizinde ise sabit tutulmasını bekleyen bir katılımcı dışında bütün katılımcılar artırım olacağı görüşündeydi.

Koridorun alt bandı olan gecelik borç alma faizinde 9 katılımcı sabit tutulmasını, 3 katılımcı 75 baz puan, 2 katılımcı 50 baz puan, 2 katılımcı 25 baz puan, 1 katılımcı ise 125 baz puan artırım bekliyordu.

Hükümet kanadından faizlerin düşük tutulması gerektiği yönünde gelen açıklamaların devam etmesi, TL'deki değer kaybının önüne geçmek için faiz dışı araçların kullanılabileceği beklentisini yaratıyordu.

TCMB geçen hafta Perşembe gününden beri 'örtülü faiz' artışları olarak adlandırılan likidite adımları uyguluyor.

Yüzde 8 seviyesinden fonlamasını sıfıra indiren TCMB, yüzde 8,5 faizle BIST repo pazarından fonlamasını da kısarken, bankaları yüzde 10 faiz ile fonlama yaptığı geç likidite penceresine yönlendiriyor. TCMB böylece ortalama fonlama faizini yükseltmeyi amaçlıyordu.

Ancak Reuters'ın haberine göre, bu fonlama mekanizmalarının günlük faaliyetlere para politikası aracı olarak konu edilmesi orta-uzun vadede reel sektörün ve bankaların nakit akış sistemi ve TCMB'nin kredibilitesi açısından sürdürülebilir görülmüyor.