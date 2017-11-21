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Ekonomi

"Merkez Bankası'ndan net mesaj gelmedikçe, Türk Lirası'ndaki değer kaybı sürer"

"Merkez Bankası ve diğer yetkililer müdahale edip piyasayı sakinleştirmeli"

21 Kasım 2017 14:53

Berenberg Avrupa ekonomisti Carsten Hesse, Merkez Bankası'ndan net mesaj gelmedikçe Türk Lirası’nın değer kaybetmeye devam edeceğini söyledi.

Bloomberg HT'ye konuk olan Hesse, yatırımcıların Merkez Bankası’nın bağımsız olduğunu, daha şahin bir politika izleyeceğini ve faiz oranlarının artırılacağını duymak istediğini belirtti. Hesse, siyasi taraftan gelen müdahalelerle Türk Lirası’nın dolar karşısında daha da değer kaybettiğine dikkat çekti.

Merkez Bankası'nın üzerinde çok baskı olduğunu ifade eden Hesse, "Yüzde 12'lik faiz seviyesi yeterli değil. Reel getiri sıfıra eşitlenmiş durumda. TL Merkez Bankası'ndan net bir mesaj gelmedikçe değer kaybetmeye devam edecek" diye konuştu.

Hesse, "Hızlı değer kaybı ve yüksek volatiliteden kaçınılmalı çünkü yabancılar yüksek volatiliteli ülkelerden kaçınmak istiyor. Merkez Bankası ve diğer yetkililer müdahale edip piyasayı sakinleştirmeli" dedi.

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