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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi açıklaması

Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadığını belirtti

03 Haziran 2017 14:16

Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadığını belirtti.

Bankadan yapılan açıklamada, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadığı kaydedildi. 

Bankaların diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlediği aktarılan açıklamada, "Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır" denildi.

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