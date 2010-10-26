-MERKEZ BANKASINDAN HÜKÜMETE AÇIK MEKTUP ANKARA (A.A) - 26.10.2010 - Merkez Bankası, Eylül ayı itibarıyla yıllık enflasyonun yüzde 9,24 olarak gerçekleşmesi ve yüzde 8,5 olarak belirlenmiş olan belirsizlik aralığı üst sınırının üzerinde kalması nedeniyle Hükümete açık mektup gönderdi. Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ve Başkan Yardımcısı Erdem Başçı imzalarını taşıyan mektup, hükümet adına Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'a gönderildi. Açıklamada, Merkez Bankasının 2006 yılı başından bu yana enflasyon hedeflemesi rejimi uyguladığı, bu rejim çerçevesinde bankanın, temel amacı olan fiyat istikrarı konusundaki gelişmelerle bu amaç doğrultusunda uygulanan politikalara ilişkin kamuoyuna hesap verme yükümlülüğü taşıdığı hatırlatıldı. Bu doğrultuda, enflasyon hedefinden belirgin olarak sapıldığında veya sapma olasılığı ortaya çıktığında Merkez Bankası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca hesap verme sürecinin devreye girdiği ifade edildi. 2010 yıl sonu enflasyon hedefinin Hükümet ile birlikte yüzde 6,5 olarak belirlendiği belirtilen mektupta, şöyle denildi: ''Merkez Bankası, 10 Aralık 2009 tarihinde yayımladığı '2010 Yılında Para ve Kur Politikası' başlıklı politika metninde, üçer aylık dönemlerin sonu itibarıyla gerçekleşen enflasyon ile hedef enflasyon arasındaki farkın mutlak değeri 2 yüzdelik puanı aştığı takdirde hesap verme yükümlülüğünün devreye gireceğini ifade etmiştir. Enflasyonun yıl içinde belirsizlik aralığının dışında kalması durumunda, sapmanın nedenleri ile hedefe tekrar ulaşılması için alınan ve alınması gereken önlemlerin üç ayda bir yayımlanmakta olan Enflasyon Raporu aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılacağı; yıl sonu itibarıyla belirgin bir sapma olması durumunda ise Hükümet'e bir açık mektup yazılacağı belirtilmiştir.'' Mektupta, Eylül ayı itibarıyla yıllık enflasyonun yüzde 9,24 olarak gerçekleştiği ve yüzde 8,5 olarak belirlenmiş olan belirsizlik aralığı üst sınırının üzerinde kaldığına işaret edilerek, ''Bu çerçevede, enflasyonun hedeflenen patikadan belirgin olarak sapmasının nedenleri ile orta vadeli hedeflere ulaşmak için alınan ve alınması gereken önlemleri açıklayan 26 Ekim 2010 tarihli Enflasyon Raporu ilişikte bilginize sunulmaktadır'' denildi.