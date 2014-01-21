Merkez Bankası, 'gizli' faiz artışına mı gitti?

Merkez Bankası, yılın ilk PPK toplantısında üç politika faizine de dokunmadı. Ancak banka, ek parasal sıkılaştırma günlerinde faizi yüzde 9 seviyesine çıkarma kararı aldı. Karar, Merkez Bankası'nın gizli faiz artışına gittiği yorumlarına neden oldu.

Cnbc-e’de yer alan habere göre, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın ilk toplantısında politika faizlerine dokunmazken 'gizli' faiz artışı yaptı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 4.50 olarak bıraktı. Banka, gecelik borçlanma faiz oranını yüzde 3,50, gecelik borç verme faiz oranını ise yüzde 7,75 olarak sabit tuttu.

Merkez, son toplantısında da faizde değişikliğe gitmemişti.

Yüzde 7,75 yerine yüzde 9

Ancak banka ek parasal sıkılaştırma gereken günlerde bankalararası piyasada faizleri yüzde 9'a çıkaracak. Banka bu günlerde piyasadaki faizlerin yüzde 7,75 (marjinal fonlama oranı) yerine yüzde 9 civarında oluşmasını kararlaştırdı. PPK'nın toplantı metninde şu açıklamalar yer aldı: "Yılın son çeyreğine dair açıklanan veriler, yurt içi nihai talebin ve ihracatın ılımlı büyüme eğilimlerini koruduğunu göstermektedir. Temkinli para politikası duruşunun, alınan makroihtiyati önlemlerin ve zayıf seyreden sermaye akımlarının etkisiyle kredi büyüme hızları kademeli bir yavaşlama eğilimine girmiştir. Bu doğrultuda, altın ticareti hariç tutulduğunda cari işlemler açığındaki iyileşme eğiliminin 2014 yılında da devam edeceği tahmin edilmektedir.

'Likidite duruşu sıkılaşacak'

"Kurul son dönemde risk priminde gözlenen artışın enflasyon görünümü ve beklentiler üzerindeki yansımalarını dikkatle takip etmektedir. Yakın dönemde yapılan vergi ayarlamalarına ve döviz kuru hareketlerinin gecikmeli etkilerine bağlı olarak enflasyon göstergelerinin bir süre daha yüzde 5 hedefinin belirgin olarak üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Kurul, enflasyon görünümünü orta vadeli hedeflerle uyumlu hale getirmek amacıyla likidite duruşunun sıkılaştırılması gerektiğini belirtmiştir. Bu doğrultuda, ek parasal sıkılaştırma uygulanması gerekli görülen günlerde, bankalararası piyasadaki faizlerin yüzde 7,75 (marjinal fonlama oranı) yerine yüzde 9 civarında oluşmasının sağlanması kararlaştırılmıştır."