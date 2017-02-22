Merkez Bankası'ndan 'gıda enflasyonu' açıklaması

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi'nde, istikrarlı arz ve fiyat oluşumunu desteklemek üzere kurul Erken Uyarı Sistemi'nden elde edilen sinyaller değerlendirildi, kısa vadede sonuç üretecek ürün bazlı tedbirlerin alınması karara bağlandı.

Komitenin sekreteryasını yürüten Merkez Bankası'ndan, dün akşam yapılan açıklamada, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanıldığı ifade edilerek, "Oluşturulan Erken Uyarı Sistemi'nden elde edilen sinyaller değerlendirilmiş, kısa vadede sonuç üretecek ürün bazlı tedbirlerin alınması karara bağlanmıştır" denildi.

Toplantıda ayrıca gıda arz zincirinin etkinliğinin arttırılması amacıyla teşvikler, standardizasyon ve rekabetin geliştirilmesi hususlarında alt çalışma grupları oluşturuldu.

İşte yapılan açıklamaya göre alınan kararlar:

*Oluşturulan Erken Uyarı Sistemi’nden elde edilen sinyaller değerlendirilmiş, kısa vadede sonuç üretecek ürün bazlı tedbirlerin alınması karara bağlanmıştır.

*Gıda arz zincirinin etkinliğinin arttırılması amacıyla teşvikler, standardizasyon ve rekabetin geliştirilmesi hususlarında alt çalışma grupları oluşturulmuştur.

*İşlenmemiş gıda ürünlerinin hasat, saklama ve nakliye süreçlerinde oluşan fireyi asgariye indirecek tedbirler ve teşvikler, lisanslı depo kapasitesinin arttırılması konusundaki gelişmeler, ürün ihtisas borsalarının yaygınlaştırılmasına ilişkin çalışmalar ve diğer lojistik düzenlemeler hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Komite’ye bilgi sunulmuştur.

*Gümrük Birliği’nin güncellenmesi kapsamında tarım sektörüne ilişkin Ekonomi Bakanlığı tarafından bir sunum yapılmıştır.

*Özel sektör temsilcileri tarafından iyi tarım modelleri ile kayıp ve atıkların önlenmesini hedefleyen uygulamalar hakkında sunum yapılmıştır.

*Komite gündemi ve çalışma takvimi gözden geçirilmiştir.