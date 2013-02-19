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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan faiz kararı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Şubat ayı faiz kararını bugün verecek

19 Şubat 2013 12:48

Merkez Bankası'nın faiz koridorunda değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Şubat ayı faiz kararını bugün verecek.

CNBC-e'nin 15 ekonomistin katılımıyla yaptığı anketine göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinde değişiklik beklemiyor.

6 ekonomist faiz koridoru üst bandında 25 baz puan, 8 ekonomist de faiz koridoru alt bandında 25 baz puan indirim bekliyor. 13 ekonomist TL zorunlu karşılıklarda artırım beklerken katılımcılardan 9'u döviz zorunlu karşılıklarda artırım olacağını tahmin etti.

Merkez Bankası Ocak ayı toplantısında faiz koridorunun alt ve üst bandında indirime gitti.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizini yüzde 5.50'de tuttu. Merkez, faiz koridorunun üst ve alt bandını ise değiştirdi. Banka, gecelik borçlanma faiz oranı yüzde 5'ten yüzde 4.25'e, gecelik borç verme faiz oranını da yüzde 9'dan yüzde 8.75'e çekti. Karar sonrası faiz koridoru yüzde 4.75-8.75 olarak uygulanıyor.

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