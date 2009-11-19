Merkez Bankası'ndan faiz indirimi

T24 - Merkez Bankası, gecelik borçlanma faiz oranlarını 0,25 puan indirdi.



Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Para Politikası Kurulu, bugünkü toplantısında, banka bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters Repo Pazarı'nda uygulanmakta olan kısa vadeli faiz oranlarının indirilmesine karar verdi.



Buna göre, gecelik borçlanmalarda faiz oranı yüzde 6,75'den yüzde 6,25'e, borç verme faiz oranı ise yüzde 9.25'den yüzde 9.00'a çekildi.



Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00-17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 2,75?ten yüzde 2.50'ye, borç verme faiz oranı ise yüzde 12.25'ten yüzde 12'ye indirildi.



Açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla gecelik ve bir haftalık vadelerde tanınan borçlanma imkanı faiz oranı yüzde 8,25'ten yüzde 8'e düşürüldü.



Para Politikası Kurulunun açıklamasında, son dönemde açıklanan verilerin, Kurul?un iktisadi faaliyette gözlenmekte olan toparlanmanın yavaş ve kademeli olacağına ilişkin görüşünü teyid ettiği belirtilerek, dış talep ve yurt içi yatırım talebinin zayıf seyrini sürdürdüğü ifade edildi.



Bunun yanı sıra, tüketim talebinin ikinci çeyrekte sergilediği kayda değer yükselişten sonra daha zayıf bir seyir izlediği bildirilen açıklamada, şöyle denildi:



''İstihdam koşullarının kalıcı olarak iyileşmesinin uzun zaman alacağı anlaşılmaktadır. 2010 yılının ortalarına kadar baz etkisi nedeniyle enflasyonda dönemsel artışlar gözlenebilecekse de yurt içi kaynak kullanımının ve dolayısıyla enflasyonun düşük seyrini koruyacağı tahmin edilmektedir. Bu çerçevede Kurul, para politikasına dair Enflasyon Raporu?nda sunulan görünümün değişmediğini ifade etmiştir.



2008 yılı Kasım ayından bu yana sürdürülen faiz indirimlerinin etkisi ve küresel risk algılamalarındaki iyileşmenin desteği ile kredi piyasasında olumlu gelişmeler gözlenmeye başlamıştır. Bununla birlikte, küresel ekonomideki sorunların henüz tam olarak giderilememiş olduğunu ve toparlanmanın gücüne ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini dikkate alan Kurul, para politikasının aşağı yönlü esnekliğini uzun bir süre koruması yönündeki görüşünü teyid etmiştir. Kurul, bundan sonraki faiz kararlarının verilere ve gelişmelere bağlı olacağını belirtmiştir.



Enflasyon görünümüne ilişkin açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin, Kurul'un geleceğe yönelik duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."

