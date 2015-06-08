Merkez Bankası'ndan faiz açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) , bankaların TCMB'den alabilecekleri bir hafta vadeli döviz depo faiz oranlarının 9 Haziran tarihinden itibaren dolar için yüzde 4'ten yüzde 3,5'e, Euro için yüzde 2'den yüzde 1,5'e indirilmesine karar verildiğini duyurdu.

Öte yandan borsa İstanbul'da pay piyasaları önceki kapanışa göre ortalama yüzde 8,15 değer kaybetti, dolar 2.80'i aşarak tarihi zirvesini gördü.

Merkez Bankası'nın bu hamlesi AFP tarafından da dünyaya duyuruldu. Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi, güne önceki kapanışa göre 6.675,27 puanlık düşüşle 75.268,15 puandan başladı. Açılışta, bankacılık endeksi yüzde 9,55, holding endeksi yüzde 7,50 düşüş kaydetti. Yatırımcısına kazandıran tek sektör endeksi ise yüzde 6,51 ile "madencilik" oldu.

Dün gerçekleştirilen genel seçimde hiçbir partinin tek başına hükümet kuracak çoğunluğu elde edememesinin ardından siyasi belirsizliklerin piyasalar üzerinde baskı oluşturduğunu belirten analistler, tarihi zirvesine çıkan dolar/TL ve sepet dövizin hangi seviyelerde denge bulacağının takip edileceğini kaydediyor.

Analistler, siyasi partilerin hükümet kurma çalışmaları ve bu konuda yapılacak açıklamaların kısa vadede piyasaların yönü üzerinde ana belirleyici olacağını ifade ederken, BIST 100 endeksinin teknik olarak 75.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu dile getiriyor.

Koza Altın hisseleri tavan oldu

Koza Altın hisseleri yüzde 10.5 primle tavan seviye olan 28.95 liradan, Koza Madencilik yüzde 10.53 primle tavan fiyat olan 2.52 liradan, İpek Doğal Enerji yüzde 10.79 primle yine tavan seviye olan 3.08 liradan işlem görüyor.