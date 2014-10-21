Merkez Bankası'ndan faiz açıklaması

Merkez bankası, zorunlu karşılıklara ilk faiz ödeme döneminin Kasım ayı olacağını, ödemenin ise Aralık ayının ilk günü yapılacağını açıkladı. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin 700 baz puan altında faiz uygulanacak.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, "Zorunlu karşılıkların Türk lirası cinsinden tesis edilen kısmına faiz ödemesi 2014 yılının Kasım ve Aralık ayında izleyen ayların ilk iş günlerinde, 2015 yılından itibaren üç ayda bir Mart, Haziran, Eylül, Aralık ayları sonunu izleyen ilk iş gününde yapılacaktır" denildi.

Açıklamaya göre, zorunlu karşılığa tabi kuruluşların 2014 yılı Kasım ve Aralık aylarındaki lira cinsinden zorunlu karşılıklara yapılacak faiz ödemesi, Merkez Bankası’nın ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin 700 baz puan eksiği oranında olacak.