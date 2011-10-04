-Merkez bankasından enflasyon değerlendirmesi ANKARA (A.A) - 04.10.2011 - Merkez Bankası tarafından eylül ayı fiyat gelişmelerine ilişkin yayımlanan değerlendirmede, geçen ay tüketici fiyatlarının yüzde 0,75 oranında azaldığı, yıllık enflasyonun da yüzde 6,15 olarak hesaplandığı belirtilerek, ''enflasyonun yılın kalan aylarında artmaya devam edeceği ve yıl sonunda hedefin belirgin olarak üzerinde gerçekleştikten sonra tekrar düşüş eğilimine gireceği tahmin edilmektedir'' denildi. Merkez Bankasının değerlendirmesinde, Para Politikası Kurulu'nun eylül ayı değerlendirmesinde de öngörüldüğü gibi temel fiyat göstergelerinin yıllık artış oranının döviz kuru hareketlerine bağlı olarak yükselişini sürdürdüğü, hizmet grubu fiyatlarının ana eğiliminin ise ulaştırma dışındaki kalemlerde ılımlı seyrini koruduğu ifade edildi. Enflasyonun yılın kalan aylarında artmaya devam edeceği ve yıl sonunda hedefin belirgin olarak üzerinde gerçekleştikten sonra tekrar düşüş eğilimine gireceğinin tahmin edildiği bildirildi. Ulaştırma hizmetlerinde, akaryakıt fiyat artışlarının birikimli etkilerinin özellikle karayolu taşımacılığı fiyatlarında artışa yol açtığı, demiryolu ve denizyolu taşımacılığı fiyatlarında da bu dönemde yükseliş gözlendiği kaydedildi. Yemek hizmetleri fiyatlarının ise başta et olmak üzere, işlenmiş gıda fiyatlarındaki artışlara bağlı olarak yükselmeye devam ettiği, bunun yanında yemek ve ulaştırma hariç hizmet fiyatlarında da artış gözlendiği belirtildi. Bu çerçevede eylül ayında hizmet alt gruplarının tümünde yıllık enflasyon yükselirken, mevsimsellikten arındırılmış verilerin görece daha ılımlı bir seyre işaret ettikleri vurgulandı. -TL'deki değer kaybı- Temel mal grubu yıllık enflasyonunda Türk lirasında süregelen değer kaybına bağlı yükselişin eylül ayında da sürdüğü ve grup yıllık enflasyonunun yüzde 7,64 olduğuna dikkat çekildi. Bu gelişmede yüzde 2,02 oranında yükselen dayanıklı mal grubu (altın hariç) fiyatlarının belirleyici olduğu ifade edildi. Bu dönemde otomobil ile elektrikli ve elektriksiz ev aletleri fiyatlarındaki artış ivmelenirken, mobilya fiyatlarındaki yükselişin hız kestiği kaydedildi. Kasım 2010'dan bu yana istikrarlı şekilde yükselen giyim grubun yıllık enflasyonunun ise 1,15 puan gerileyerek yüzde 6,29 olduğu, Türk lirasındaki değer kaybının etkisiyle kısa vadede temel mal grubu yıllık enflasyonundaki artışın devam etmesinin beklendiği bildirildi. Eylül ayında enerji fiyatlarının yüzde 0,73 oranında arttığı, bu gelişmede, uluslararası petrol fiyatlarındaki yatay seyre karşın, Türk lirasındaki değer kaybı sonucunda yükselen yurt içi akaryakıt fiyatlarına ek olarak katı yakıt fiyat artışlarının belirleyici olduğuna dikkat çekildi. Söz konusu dönemde, tüpgaz fiyatlarında ve belediyelerce belirlenen su tarifelerinde de artış gözlendiği, böylelikle, eylül ayında enerji grubu yıllık enflasyonunun artış eğilimini koruduğu ve yüzde 10,3 seviyesine yükseldiği ifade edildi. -Elektrik ve doğalgaza yapılan zam- Merkez Bankası değerlendirmesinde, ekim ayından itibaren uygulanacak olan elektrik ve doğalgaz fiyat artışları neticesinde enerji grubu yıllık enflasyonunun önemli oranda yükseleceği, söz konusu artışların tüketici fiyatları yıllık enflasyonuna etkisinin yaklaşık 0,5 puan olacağının tahmin edildiği belirtildi. Eylülde aylık bazda fiyatları yüzde 0,60 oranında artan işlenmemiş gıda grubunda taze meyve-sebze fiyatları gerilerken, et, süt ve yumurta fiyatlarında yüksek oranlı artışlar gözlendiği ifade edilerek, ''Yüzde -4,99 seviyesine gerileyen işlenmemiş gıda yıllık enflasyonunun baz etkisi ile ekim ayında da gerileyeceği, yılın son iki ayında ise yükseleceği öngörülmektedir'' denildi. -ÜFE- İmalat sanayi fiyatlarında belirginleşen artış eğiliminin eylül ayında da alt gruplar genelinde gözlenen yüksek fiyat artışlarıyla varlığını koruduğu, grup fiyatları yüzde 1,57 oranında yükselirken, yıllık enflasyonun yüzde 17,03 ile 2008 yılı üçüncü çeyreğinden bu yana ulaştığı en yüksek seviyede olduğuna işaret edildi. Uluslararası emtia fiyatlarının eylül ayında da gerilemeyi sürdürmesine karşın, imalat sanayi fiyat gelişmelerinde Türk lirasındaki değer kaybının etkisinin belirleyici olduğu vurgulandı.