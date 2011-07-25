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Ekonomi

'Merkez Bankası'ndan dövize müdahale!

Dövizdeki yükselişin ardından Merkez Bankası döviz alım ihalelerine bugünden itibaren ara verdi.

25 Temmuz 2011 03:00

T24 - Merkez Bankası'ndan dövize iki müdahale birden geldi. Döviz alım ihalelerine ara verdiğini açıklayan TCMB, aynı zamanda yabancı para zorunlu karşılık oranlarının uzun vadeli yükümlülükleri azalttı. Kararla birlikte kurdaki yükseliş hız kesti.

  
Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’nde Avrupa ülkelerinin kamu borçlarına ilişkin sorunlara çözüm getirmek amacıyla önemli kararlar alınmıştır.  Alınan kararların uygulanmasının ve piyasalara yansımasının izleneceği önümüzdeki günlerde döviz alım ihalelerine ara verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bu çerçevede 25 Temmuz 2011 (bugün)’den başlamak üzere döviz alım ihalelerine ara verilmiştir” ifadesine yer verildi.    

    
Bununla birlikte, “Döviz alım ihalelerine ilişkin stratejimiz önümüzdeki dönemde tekrar değerlendirilebilecek ve söz konusu ihalelere yeniden başlanabilecektir” denildi.

  

Zorunlu karşılıklara da müdahale etti

 
Merkez Bankası aynı zamanda, yabancı para zorunlu karşılık oranlarında, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli DTH/yabancı para katılma hesapları ile birikimli DTH/yabancı para katılma hesaplarındaki oranı yüzde 11'den yüzde 10'a, 3 yıl dahil 3 yıla kadar vadeli yabancı para diğer yükümlülüklerinde oranı yüzde 11,5'den yüzde 10'a, 3 yıldan uzun vadeli yabancı para diğer yükümlülüklerinde oranı ise yüzde 11'den yüzde 9'a indirdi. 



 

Yükseliş hız kesti

 
Merkez'in müdahale kararı sonrası 2.48'e yakın seyreden euro/TL 2.45'li seviyelere kadar geriledi. Euro/TL daha sonra hafif yükselişle 2.46 üzerine çıktı. Dolar/TL de gelen haberle birlikte benzer bir seyir izledi. 1.72'nin üzerinde işlem gören dolar/TL, ilk etapta 1.71'in altına gelirken daha sonra yeniden bu seviyenin üzerine çıktı.



 

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