Merkez Bankası’ndan dolara örtülü destek

Merkez Bankası, geçen yıl BOTAŞ'ın döviz ihtiyacının 10,5 milyar dolarlık bölümünü doğrudan satarak karşıladı.

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı’nın hafta başında Bakanlar Kurulu’na yaptığı sunumda, Merkez Bankası’nın geçen yıl piyasaya net 12,1 milyar dolar, kamu enerji şirketlerine ise 10.5 milyar dolar döviz sattığı bilgisine yer verildi.

BOTAŞ'ın döviz kurunda yükselme yaratabilecek kadar büyük döviz taleplerini piyasadan karşılamaması için Merkez Bankası'nın doğrudan döviz satışı uygulaması ilk olarak 2014 yılının aralık ayında gerçekleşmişti.

BOTAŞ’a 2014’te 1.3 milyar dolarlık döviz satışı yapan Merkez Bankası geçen yıl Ocak ayında 1 milyar dolar, Şubatta 1.5 milyar dolar, Martta 1.8 milyar dolar ve Nisanda da 1.4 milyar dolar sattı. Merkez Bankası’ndan döviz alımı Mayıs ayından sonra düşen BOTAŞ'a Kasım ayında 431 milyon dolarlık satış yapıldı.

BOTAŞ doğalgaz ve ham petrol alımında ihtiyaç duyduğu yüksek miktardaki dolar için piyasaya yöneldiğinde dolar fiyatı yükseliyor. Bu nedenle 2014 yılının sonundan itibaren Merkez Bankası, BOTAŞ’a doğrudan döviz satışı yapmaya başladı. Merkez Bankası’nın, rezervlerini olumsuz etkilediği için, BOTAŞ’ın döviz ihtiyacının kamu bankaları tarafından karşılanmasına yönelik bir çalışma yapılmasını istediği gündeme gelmişti.