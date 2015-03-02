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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan dolara müdahale; 50 milyon dolar satış yaptı

Doların 2.5270 ile zirve yapmasının ardından Merkez Bankası günlük döviz satım ihalesinde 50 milyon dolar sattı

02 Mart 2015 21:24

2.5270'i gören ABD Doları, Merkez Bankası'nın 50 milyon dolarlık satışından sonra 2.50 seviyelerine düştü. 

Tahvil-bono piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi ise haftanın ilk işlem gününde yüzde 9,02'ye çıkarak yaklaşık 4 ayın en yüksek seviyesini gördü. Merkez Bankası günlük döviz satım ihalesinde 50 milyon dolar sattı.

Merkez Bankası cuma günü yaptığı açıklamada 40 milyon doların üzerinde günlük döviz satabileceğini açıklamıştı. Başçı'nın Cuma günü görevinin başında olduğunu açıklaması ve ardından döviz satım ihale tutarlarında değişiklik yapan bir adım atması, tarihi zirveyi gören dolar/TL'nin yönünü sınırlı da olsa aşağı çevirmesini sağlamıştı.

Dolar/TL geçen hafta bu endişelerle 2.5275 seviyesini test etmiş ancak TCMB adımları ve açıklamalarıyla yönünü çevirmişti. Dolar/TL bugün ise güne TSİ 08.52'de 2.5114/2.5148 ile Cuma akşamı kapanış seviyelerine yakın başladı.

Suudi Arabistan'a giderken uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faiz politikası nedeniyle eleştirdiği Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın kendisiyle görüşme talebi olduğunu belirterek, Başçı'yı çağırıp konuşacağını söyledi.

 

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