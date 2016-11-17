Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi

Merkez Bankası, finansal sisteme ek döviz likiditesi imkanı sağlanması amacıyla rezerv opsiyonu katsayılarında değişiklik yapıldığını belirterek, "Bu çerçevede, Rezerv Opsiyonu Mekanizması kapsamında döviz imkanına ilişkin katsayılar ilk dilim için sabit tutulmuş, ikinci dilimde 0,1 puan, diğer dilimlerde 0,2 puan olacak şekilde azaltılmıştır. Rezerv opsiyonu kullanımlarının aynı seviyede kalması halinde, söz konusu değişiklikle finansal sisteme yaklaşık 700 milyon dolar ilave likidite sağlanmış olacaktır" ifadesini kullandı.

Dolar ne tepki verdi?

Merkez Bankası'nın kararı öncesinde 3.32 seviyesinin üzerinde hareket eden dolar/TL, karar sonrası 3.32 seviyesinin altına geriledi. Kur, saat 10.53 itibari ile bankalararası piyasada 3.3140 seviyesinden işlem gördü.

Merkez Bankası'nın hamlesi ne anlama geliyor?

Gedik Yatırım Bankacılık Analisti Erol Gürcan, Hürriyet'e değerlendirdi. Gürcan, "Bankalar, kendilerine yatırdığımız mevduatların belirli bir oranını karşılaşılabilecekleri olası bir panik ya da zorlukta başvurabilecekleri bir kaynak olarak merkez bankasına yatırmak zorundadırlar. Son yıllarda zorunlu karşılıklar Merkez Bankasının piyasadaki likidite durumunu kontrol altında tutmasını sağlamak amacıyla da yardımcı bir para politikası aracı olarak kullanılmaktadır" şeklinde belirtti.Gedik Yatırım Bankacılık Analisti Gürcan, şöyle devam etti:

"Zorunlu Karşılık olarak adlandırılan kaynaklar sadece TL cinsiden değil; döviz veya altın cinsinden de bulundurulabilmektedir. Bu bir zorunluluk olmayıp, tercih ya da opsiyondur. Bankalar, TL mevduatlar için tutulması gereken zorunlu karşılıkların en fazla %60’ı dolar, en fazla % 30’u standart altın ve en fazla % 5’i kişilerden toplanan işlenmiş veya hurda altın olarak merkez bankasınca belirlenen katsayılar ile çarpılarak (yine merkez bankasınca belirlenen her bir dilim için) bulunan toplam tutar üzerinden yatırabilmekteler. Merkez bankası bu katsayılar artırarak ya da azaltarak bankaların verebileceği kredi miktarı ile maliyetlerini ve piyasadaki TL-döviz miktarını yönlendirebilmektedir.

Bugün dövizlere ilişkin katsayılarda yapılan indirim ile bankalara, bu açıklama öncesine göre TL karşılığı daha az miktarda döviz yatırma imkanı sağlanmıştır. Bankaların, TL karşılığı döviz cinsinden yatırma opsiyonunu bu karar öncesindekine benzer şekilde tutmaları durumunda finansal sisteme yaklaşık 700 milyon ABD doları giriş sağlanmış olacaktır. Piyasadaki döviz miktarının artırma potansiyeli nedeniyle açıklanan karar sonrasında dolar/TL kurundaki tansiyonun azaldığı sabah saatlerinde 3.32 üzerinde seyreden kurun 3.31 seviyesinin altına doğru yöneldiği görülmekte. Karar, kurdaki tansiyona karşı TCMB’nin “buradayım” mesajı verme nitelği taşıdığından olumlu olarak değerlendirilebilir"