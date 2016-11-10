Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi

Merkez Bankası yarından itibaren teminat döviz depoları için limit uygulamasına yeniden başlayacağını, banka limitlerinin ise 17 Temmuz öncesi limitlerin dört katı olarak uygulanacağını açıkladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, TCMB açıklamasında "Bankamız nezdinde tesis edilen teminat döviz depoları için limit uygulamasına yarından itibaren yeniden başlanacaktır. Banka limitleri 17 Temmuz 2016 öncesi limitlerin dört katı olarak uygulanacaktır. Tahsis edilen limite ulaşılana kadar limitlerini aşmış olan bankaların mevcut depoları uzatılmayacak ve yeni depo tesis edilmeyecektir" denildi.

TCMB verilerine göre 17 Temmuz öncesinde teminat döviz depoları için belirlenen limitler 5 milyar dolar ve 1.8 milyar euro idi. 17 Temmuz'dan itibaren ise piyasadaki üst limit kaldırılmıştı.

Açıklama sonrası dolar/TL 3.2450 civarından 3.2350 civarına kademeli olarak geriledi.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Bu adım TCMB'nin artan volatiliteye karşı 'buradayım' anlamını taşıdığı için önemli. Bu adımın piyasa açısından getirdikleri ile mesajı farklı mesaj 'Gerekirse fazlasını da yapabilirim' olarak okunmalı" dedi.