T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi

Dolar 2,84 seviyesine çıkarak tarihi rekor kırmıştı

14 Ağustos 2015 12:41

Merkez Bankası, doların 2,84 ile rekor kırmasının ardından devreye girdi. TCMB, dolar cinsi zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara ödediği faizi yüzde 0,21'den, yüzde 0,23'e yükseltti.

Mayıs ayından itibaren başlayan uygulamada faiz oranı ilk olarak yüzde 0.12 olarak belirlenmişti.

Merkez Bankası (TCMB) bir hafta vadeli dolar cinsi depo faiz oranını yüzde 3'ten yüzde 2.75'e indirdi.

TCMB iş günlerinde sabah saat 09.30'da ilgili faiz oranlarını Reuters sistemi üzerinden ilan ediyor.

Merkez Bankası, 18 Ağustos'ta faiz kararı açıklayacak.

Analistler, bugüne kadar örtülü faiz artışı ile hareket eden MB'nin, 18 Ağustos'taki toplantıda yeni ve net bir açıklama yapmasın bekliyor.

 

 

ETİKETLER

dolarmerkez bankasıerdem başçıfaiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24