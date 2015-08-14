Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi

Merkez Bankası, doların 2,84 ile rekor kırmasının ardından devreye girdi. TCMB, dolar cinsi zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara ödediği faizi yüzde 0,21'den, yüzde 0,23'e yükseltti.

Mayıs ayından itibaren başlayan uygulamada faiz oranı ilk olarak yüzde 0.12 olarak belirlenmişti.

Merkez Bankası (TCMB) bir hafta vadeli dolar cinsi depo faiz oranını yüzde 3'ten yüzde 2.75'e indirdi.



TCMB iş günlerinde sabah saat 09.30'da ilgili faiz oranlarını Reuters sistemi üzerinden ilan ediyor.

Merkez Bankası, 18 Ağustos'ta faiz kararı açıklayacak.

Analistler, bugüne kadar örtülü faiz artışı ile hareket eden MB'nin, 18 Ağustos'taki toplantıda yeni ve net bir açıklama yapmasın bekliyor.