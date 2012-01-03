-Merkez Bankası'ndan ''doğrudan müdahale'' açıklaması ANKARA (A.A) - 03.01.2012 - Merkez Bankası, 2 Ocak tarihli ''istisnai dönemlerde uygulanacak para politikası''na ilişkin yaptığı basın duyurusunda belirtilen nedenlerle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini bildirdi. TCMB'nin 2 Ocak'ta yaptığı söz konusu duyuruda, 2011 yıl sonu enflasyonunun yüzde 10'un biraz üzerinde gerçekleşmesinin beklendiği belirtilmiş, mevcut konjonktürde ikincil etkileri sınırlamak açısından enflasyondaki düşüşün beklentilerden daha önce başlamasının önem taşıdığına işaret edilmişti. Bu kapsamda Merkez Bankası'nın 29 Aralık 2011 gününden itibaren ek parasal sıkılaştırmaya gittiği hatırlatılarak, ek parasal sıkılaştırmanın asıl olarak açık piyasa işlemleri yoluyla sağlandığı, politika faizinden yapılan fonlama miktarının geçici bir süre için azaltılarak normal günler için ilan edilen alt sınırın altına düşürülebildiğine vurgu yapılmıştı. Duyuruda, gerekmesi halinde bu işlemleri destekleyici yönde, sterilize edilmemiş (etkili) döviz satışlarının ve doğrudan müdahalelerin kullanılmasının da söz konusu olabildiği ifade edilerek, ''Burada amaçlanan, döviz kurundaki iktisadi temellerden kopuk hareketlerin enflasyon beklentilerini bozmasına izin vermemektir'' denilmişti.