Merkez Bankası'ndan faiz kararı

"Faiz indirir mi indirmez mi" tartışmalarının odağındaki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yüzde 8.25 olan politika faizine dokunmadı. Enflasyonun Temmuz'da yüzde 9.32’ye yükselmesinin ardından piyasanın "Merkez’in eli kolu bağlandı, ama siyasi talep nedeniyle faiz indirebilir" yorumları yapılırken Ağustos toplantısında en fazla 25 baz puanlık indirim bekleniyordu. Kararın ardından dolar. 2.16'nın altına geriledi. Dolar karardan önce 2.1640 seviyesindeydi. Dolar karardan sonra 2.1525'e kadar indi

PPK politika faizine dokunmak yerine faizin üst bandında oynamaya gitti. Üst sınırı yüzde 12 olan ve son üç toplantıda değiştirmediği limiti 75 baz puanlık indirimle yüzde 11.25’e çeken Merkez Bankası açık piyasa işlemleri çerçevesinde piyasa yapıcısı bankalara repo işlemleri yoluyla tanınan borçlanma imkanı faiz oranını da yüzde 11.5’ten yüzde 10.75’e indirdi. Merkez Bankası borçlanma faiz oranı ise yüzde 7.5 düzeyinde sabit tutuldu.

Para kurulu faiz kararı yine gündem yaratacak

PPK açıklamasında sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle kredi büyüme hızlarının makul düzeylerde seyrettiği belirtilerek “Bu gelişmelerle uyumlu olarak yurt içi özel kesim nihai talebi ılımlı bir eğilim sergilemektedir. Geçtiğimiz yılın ortalarından itibaren gerçekleşen birikimli döviz kuru gelişmelerinin yıllık enflasyon üzerindeki olumsuz yansımaları kademeli olarak azalmaktadır. Öte yandan, gıda fiyatlarındaki yüksek seyir enflasyon görünümündeki iyileşmeyi geciktirmektedir. Kurul, bu çerçevede kuraklığın ve jeopolitik risklerin enflasyon görünümü üzerindeki etkilerini de ele almıştır. Bu değerlendirmeler doğrultusunda Kurul, kısa vadeli faizlerdeki mevcut duruşun daha simetrik bir faiz koridoru içinde sürdürülmesine karar vermiştir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlar yakından izlenecek ve enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar getiri eğrisini yataya yakın tutmak suretiyle para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecektir.”