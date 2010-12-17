-MERKEZ BANKASI'NDAN BANKALARA UYARI ANKARA (A.A) - 17.12.2010 - Merkez Bankasının kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik kararına ilişkin açıklamasında, ''Bankalarca kredi kartı işlemlerinde 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren bu oranların üzerinde bir faiz oranı uygulanması mümkün bulunmamaktadır'' ifadesine yer verildi. Açıklamada, 1 Mart 2011 tarihinden itibaren gelecek üç aylık dönem için geçerli olacak azami faiz oranlarının bu tarihten önce yine banka tarafından kamuoyuna duyurulacağı belirtildi. Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının yüzde 2,26'ya, aylık azami gecikme faizi oranının ise yüzde 2,76'ya düşürüldüğü ifade edildi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğle, 1 Ocak 2011 tarihinden geçerli olmak üzere kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı Türk Lirası için yüzde 2,26, ABD doları için yüzde 2,02 ve avro için yüzde 1,90, aylık azami gecikme faizi oranı ise Türk Lirası için yüzde 2,76, ABD doları için yüzde 2,52 ve avro için ise yüzde 2,40 olarak belirlendiği kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Söz konusu oranlar azami oranlar olup, bankalarca kredi kartı işlemlerinde 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren bu oranların üzerinde bir faiz oranı uygulanması mümkün bulunmamaktadır. Bankalar bu oranları geçmemek üzere faiz oranlarını serbestçe belirleyebilecektir. 1 Mart 2011 tarihinden itibaren gelecek üç aylık dönem için geçerli olacak azami faiz oranları bu tarihten önce yine Bankamız tarafından kamuoyuna duyurulacaktır. Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır.''