-Merkez Bankası'ndan açık piyasa işlemlerine ilişkin duyuru ANKARA (A.A) - 25.11.2011 - Merkez Bankası, Bankaların likidite yönetimlerini kolaylaştırmak ve toplam fonlama maliyetlerini öngörebilmelerine yardımcı olmak amacıyla bir hafta vadeli repo ihalesi ile sağlamayı planladığı fonlama miktarı hakkında kamuoyunu düzenli olarak bilgilendireceğini açıkladı. Merkez Bankası'ndan yapılan açık piyasa işlemlerine ilişkin duyuruda, Para Politikası Kurulunun 23 Kasım 2011 tarihli toplantısında; alınan tedbirlerin krediler, yurt içi talep ve enflasyon beklentileri üzerindeki etkilerinin dikkatle takip edilmesini ve bir hafta vadeli repo ihalesi ile yapılan Türk lirası fonlama miktarının gerekli görüldüğünde aşağı veya yukarı yönlü ayarlanmasının kararlaştırdığı anımsatıldı. ''Bu çerçevede Merkez Bankasının, bankaların likidite yönetimlerini kolaylaştırmak ve toplam fonlama maliyetlerini öngörebilmelerine yardımcı olmak amacıyla bir hafta vadeli repo ihalesi ile sağlamayı planladığı fonlama miktarı hakkında kamuoyunu düzenli olarak bilgilendireceği'' belirtilen duyuruda, ''İki haftada bir cuma günleri sabah saat 9.30'da gelecek zorunlu karşılık tesis dönemi boyunca herhangi bir gün için bir hafta vadeli repo ihalesi ile sağladığı vadesi gelmemiş toplam fonlama stoğu (haftalık vadeli fonlama miktarı) için planlanan alt sınırın Reuters sisteminin 'CBTF' sayfasında duyurulacağı'' bildirildi. Düzenlenecek bir hafta vadeli repo ihaleleri dışında bankaların, sahip oldukları teminatlar karşılığında, piyasa yapıcılara tanınan gecelik repo imkanını ve Merkez Bankası Bankalararası Para Piyasası nezdindeki gecelik borçlanma imkanını kullanarak limitleri ölçüsünde; Merkez Bankasının İMKB repo ters repo piyasasındaki gecelik vadeli borç verme imkanını kullanarak ise herhangi bir limit olmaksızın borçlanmak suretiyle likidite ihtiyaçlarını karşılamaya devam edebilecekleri ifade edilen duyuruda, şu bilgilere yer verildi: ''Örneğin 24 Kasım 2011 Perşembe akşamı itibarı ile bankaların piyasa yapıcılığı imkanından sağladıkları gecelik vadeli fonlama miktarı 9,9 milyar TL iken sağladıkları haftalık vadeli fonlama miktarı 28 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. 25 Kasım-8 Aralık 2011 zorunlu karşılık tesis dönemindeki her hangi bir günde sağlanacak haftalık vadeli fonlama miktarı için planlanan alt sınır 20 milyar TL düzeyinde belirlenmiştir. Likidite koşullarında öngörüler dışında önemli bir değişiklik gözlendiği istisnai durumlarda planlanandan daha düşük tutarda haftalık vadeli fonlama yapılabilecektir.''