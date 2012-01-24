-Merkez Bankasından açık piyasa duyurusu ANKARA (A.A) - 24.01.2012 - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugünkü toplantısında bir sonraki Kurul toplantısının yapılacağı 21 Şubat 2012 tarihine kadar miktar ihalesi açılacak normal günlerde fonlama tutarının 3 milyar lira ile 7 milyar lira arasında devam etmesini kararlaştırdı. Merkez Bankasından açık piyasa işlemlerine ilişkin yapılan duyuruda, Banka'nın 25 Kasım 2011 tarihinde yayınladığı duyuru ile bankaların likidite yönetimlerini kolaylaştırmak ve toplam fonlama maliyetlerini öngörebilmelerine yardımcı olmak amacıyla bir hafta vadeli repo ihalesi ile sağlamayı planladığı fonlama miktarı hakkında kamuoyunu düzenli olarak bilgilendireceğini açıkladığı hatırlatıldı. Bu çerçevede bir hafta vadeli repo ihalesi ile sağladığı vadesi gelmemiş toplam fonlama stoku (haftalık vadeli fonlama miktarı) için planlanan alt sınırın ilan edilmeye devam ettiğinin belirtildiği duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı'nın bir sonraki Kurul toplantısına kadar miktar ihalesi yöntemi ile düzenlenen bir hafta vadeli repo ihalelerine ilişkin günlük fonlamanın 3 milyar lira ile 7 milyar lira arasında olacağını belirttiği kaydedildi. Duyuruda, şu ifadelere yer verildi: ''Para Politikası Kurulu'nun 24 Ocak 2012 tarihli toplantısında alınan karar uyarınca bir sonraki Kurul toplantısının yapılacağı 21 Şubat 2012 tarihine kadar miktar ihalesi açılacak normal günlerde fonlama tutarının 3 milyar TL ile 7 milyar TL arasında devam etmesi kararlaştırılmıştır.'' Ayrıca, yapılan TL likidite öngörüleri ve Hazine hesap bakiyesinin yüksek düzeylerde seyredeceği hususları dikkate alınarak 2012 yılı Para ve Kur Politikası'nda yer alan likidite yönetimi stratejisi çerçevesinde başlanan bir ay vadeli repo ihaleleri ile 27 Ocak–23 Şubat 2012 döneminde yapılması planlanan toplam fonlama miktarı için üst sınırın 20 milyar lira, söz konusu dönemde açılacak her bir ihale miktarına ilişkin üst sınırın ise 5 milyar lira olarak belirlendiği ifade edilen duyuruda, ''Likidite koşullarında öngörüler dışında önemli bir değişiklik gözlendiği istisnai durumlarda planlanan limitlerin dışında fonlama yapılabileceği'' kaydedildi.