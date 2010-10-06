-MERKEZ BANKASINDAN "AKADEMİK" YARIŞMA ANKARA (A.A) - 06.10.2010 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye ekonomisi, merkez bankacılığı veya para politikası konularında yapılan akademik çalışmaların desteklenmesini sağlamak ve bu çalışmalara daha geniş kesimlerin ulaşabilmesine katkıda bulunmak amacıyla hazırladığı, ''Akademik Çalışmaların Değerlendirilmesine Yönelik Yarışma''sının ikincisini düzenleyecek. Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, yarışmaya, dereceyi veren jüri tarafından kabul edilmiş doktora tezleri ile uluslararası hakemli dergilerde kabul edilmiş makaleler katılabilecek. Yarışmaya katılacak çalışmalar, Türkiye ekonomisi, merkez bankacılığı veya para politikası konularında ve Türkçe veya İngilizce yazılmış olacak. Yarışmaya katılacak doktora tezleri, yarışma duyurusunun yapıldığı tarihten en çok 3 yıl öncesine kadar doktora derecesini veren jüri tarafından kabul edilmiş olacak. Uluslararası hakemli dergilerde kabul edilmiş makaleler ise yarışma duyurusunun yapıldığı tarihten en çok 3 yıl öncesinde yayımlanmış olacak. Merkez Bankası mensupları, çalışmaların değerlendirme sürecinde görevli kişilerin eşleri ile ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları yarışmaya katılamayacak. Yarışmaya, en geç 3 Ocak 2011 tarihinde mesai saati bitimine kadar başvuruda bulunulabilecek. Yarışma neticesinde birinci 10 bin, ikinci 7 bin 500 ve üçüncü 5 bin lira ödül alacak. Ayrıca, en fazla 5 çalışmaya bin 500 lira tutarında akademik teşvik ödülü verilecek. Çok yazarlı çalışmaların ödül alması halinde ödül miktarı başvuru sahibine ödenecek. Ödüle değer görülen doktora tezleri, çalışma sahibinin onayı alınmak suretiyle Merkez Bankası tarafından yayımlanabilecek. Yarışmaya ilişkin ayrıntılı bilgiye ''yarisma@tcmb.gov.tr'' adresinden ulaşılabilecek.