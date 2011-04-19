-MERKEZ BANKASI'NDA DEVİR TESLİM ANKARA (A.A) - 19.04.2011 - Merkez Bankası Başkanlık görevi dün akşam itibariyle sona eren Durmuş Yılmaz, görevini Erdem Başçı'ya devretti. Yılmaz, Merkez Bankası İdare Merkezindeki devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Banka'nın kurumsal kimliği ve bağımsızlığına vurgu yaptı. Yeni Başkan Erdem Başçı da kurumun kamuoyuna bugün açıklanan ve 2011-2015 dönemini kapsayan stratejik planın giriş bölümünde yer alan Durmuş Yılmaz'ın konuşmasını ve misyon ve vizyon bölümlerini okudu. Başçı daha sonra Başkan Yılmaz'a hitaben, ''Başkanım; planınız planımızdır, vizyonunuz vizyonumuzdur, misyonunuz misyonumuzdur'' dedi.