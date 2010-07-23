Merkez Bankası'na 'sendikasyon' davası

T24 - Akbank T.A.Ş, Malta şubesi tarafından kullanılan sendikasyon kredileri konusunda Merkez Bankası'nın talebinin iptaline ilişkin yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı.



Akbank'ın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, banka ile Merkez Bankası arasında, bankanın Malta şubesi tarafından kullanılan sendikasyon kredileri ile ilgili olarak, Merkez Bankası nezdinde tesis edilen zorunlu karşılıklara ilişkin bir görüş ayrılığının söz konusu olduğu bildirildi.



Açıklamada, ''Bankamız, geçmiş yıllardaki uygulamasının ilgili tüm mevzuata uygun olduğu görüşünde olup, Merkez Bankası'nın konuyla ilgili talebinin iptaline ilişkin yürütmenin durdurulması talepli dava açmıştır'' denildi.





