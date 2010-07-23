T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Merkez Bankası'na 'sendikasyon' davası

Akbank, Malta şubesi tarafından kullanılan sendikasyon kredileri konusunda Merkez Bankası'nın talebinin ilişkin dava açtı.

23 Temmuz 2010 03:00

T24 - Akbank T.A.Ş, Malta şubesi tarafından kullanılan sendikasyon kredileri konusunda Merkez Bankası'nın talebinin iptaline ilişkin yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı.

Akbank'ın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, banka ile Merkez Bankası arasında, bankanın Malta şubesi tarafından kullanılan sendikasyon kredileri ile ilgili olarak, Merkez Bankası nezdinde tesis edilen zorunlu karşılıklara ilişkin bir görüş ayrılığının söz konusu olduğu bildirildi.

Açıklamada, ''Bankamız, geçmiş yıllardaki uygulamasının ilgili tüm mevzuata uygun olduğu görüşünde olup, Merkez Bankası'nın konuyla ilgili talebinin iptaline ilişkin yürütmenin durdurulması talepli dava açmıştır'' denildi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24