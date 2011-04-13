Merkez Bankası'na en güçlü aday Başçı

T24- Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın kolej arkadaşı olan Erdem Başçı, Merkez Bankası Başkanlığı için en güçlü aday olarak gösteriliyor. Daha önce Babacan'ın danışmanlığını yapan Başçı, beş yıl önce Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın yerine aday gösterilmişti.



Merkez Bankası Başkanı Yılmaz'ın görev süresi pazartesi günü doluyor. Yeni başkanın ismi açıklanmadı ama kim olduğu belirlendi. Başbakan Erdoğan, dün yaptığı açıklamada "Hazırlıkları yaptık, değerlendirmeleri yaptık. Bakanlar Kurulu'ndaki imzayı arkadaşlar hazırlayacak ve Köşk'e göndereceğiz. Kararnameyi Köşk'e gönderdikten sonra ismi açıklarsak daha isabetli olur" dedi.

Erdoğan'ın 'hazırlıkları yaptık' dediği ismin büyük ihtimalle Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erdem Başçı olduğu belirtiliyor.

Türkiye Erdem Başçı'nın ismini yoğun olarak 2006 yılında yaşanan 'atama krizi'nde duymuştu. 44 yaşındaki Başçı, beş yıl önce Erdoğan tarafından Yılmaz'ın yerine aday gösterildi.





2006'da vekaleten başkanlık yaptı





Başçı, hükümetle Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer arasında yaşanan veto polemiği nedeniyle, Süreyya Sergengeçti'den sonra kısa bir süre Merkez Bankası Başkanlığı'na vekalet etti.





Türbanlı eşi tartışıldı





Başkanlık için vekalet Başçı'ya verilirken, Başçı'nın kendisi gibi ekonomist olan ve bir ekonomik danışmanlık şirketi bulunan eşi Sıdıka Başçı da çok konuşulmuştu.

Sıdıka Hanım'ın türbanlı oluşu tartışma yaratırken, Başçı'nın kararnamesinin Köşk'ten dönmesi de türbana bağlanmıştı. Ancak Sezer, daha sonra yine eşi türbanlı olan Durmuş Yılmaz'ı bu göreve atamıştı.





Babacan'ın kolej arkadaşı





Başçı'nın Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'la yolları çok kesişti. Babacan'ın kolejden arkadaşı olan Başçı ilk ve orta öğrenimini Babacan gibi TED Ankara Koleji’nde tamamladı. Başçı, daha sonra Babacan’ın da tercihi olan ODTÜ’de Elektrik ve Elektronik Mühendisliği okudu.

1987’de ‘yüksek şeref’ derecesiyle mezun olan Başçı, Bilkent Üniversitesi’nde İşletme yüksek lisans programını 1989 yılında birincilikle bitirdi.





Bilken'te öğretim üyeliği yaptı





Bilkent Üniversitesi’nden iktisat dalında yüksek lisans ile ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden iktisat master derecelerini aldıktan sonra, Bilkent Üniversitesi’nden iktisat doktoru unvanını aldı.

1995-2003 yılları arasında Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 1999’da doçent olan Başçı, para iktisadı, finansal iktisat, makro iktisat kuramı ve matematiksel iktisat dersleri verdi.

Başçı, İngiltere’deki York Üniversitesi’nde 1999 yılında misafir öğretim üyesi olarak dersler verip uluslararası kongrelerde çok sayıda tebliğ sundu.





Seçim sonrası Babacan'a danışman





3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra AK Parti'nin iktidara gelmesiyle Devlet Bakanı Ali Babacan’a danışmanlık yapan Başçı, Eylül 2003’ten bu yana Merkez Bankası’nda Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.





Yeni politikanın ilk sinyalini vermişti





Başçı, 11 Aralık'ta Merkez Bankası'nın düşük faiz-yüksek munzam karşılıkları politikasını uygulamaya başladığını açıklayarak yatırımcıları şaşırtan isim olmuştu.

Babacan'a yakınlığı ve Merkez Bankası'ndaki 8 yıllık tecrübesi Erdem Başçı'yı başkanlık için bir adım öne çıkarıyor.







Diğer isimler kimler?





Başkanlık için ismi kulislerde dolaşan dier isimler Hazine Müsteşarı Halil İbrahim Çanakcı, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı İbrahim Turhan, Ziraat Bankası Genel Müdürü Can Akın Çağlar, BDDK Başkanı Tevfik Bilgin olarak sıralanıyor.