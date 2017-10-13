Merkez Bankası'na 107 milyon liralık sağlık faturası

Sayıştay, Merkez Bankası'nın personel tedavi giderlerini üstlenmesi yasaya aykırı buldu. Merkez Bankası çalışanları için çıkardığı sağlık faturası her geçen yıl artan Sayıştay'ın iadesini istediği 2013-2016 dönemi harcaması 107 milyon TL.

Merkez Bankası, personeli için yapılan tedavi giderlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmayan kısmını kendisi ödüyor. Sayıştay bunun yasaya aykırı olduğunu savunarak 2010 yılından bu yana gerçekleştirilen sağlık harcamasının personelden tahsil edilmesini ve uygulamaya son verilmesini istedi. Merkez Bankası'nın sadece 2013-2016 yılları arasında yaptığı iadesi istenen 107 milyon lira sağlık harcaması kişi başına 1000 lirayı aşıyor.

Gazete Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın aktardığına göre, Sayıştay'ın 2016 yılı Merkez Bankası raporunda, ilk defa 4 yıl önce gündeme getirilen banka çalışanlarına yapılan sağlık harcamaları yine eleştiri konusu oldu. Raporda, Merkez Bankası Kanunu'nda 2013 yılında yapılan değişiklikle, banka mensupları hakkında Genel Sağlık Sigortası (GSS) hükümlerinin uygulanmasının öngörüldüğü belirtildi.

Uygulamaya son verilmesi istendi

Hisselerinin yüzde 50'den fazlası Hazine'ye ait kuruluşlar ile kamudaki tüm çalışanların 15 Ocak 2010 tarihinden itibaren GSS kapsamına alındığı anımsatılan raporda, kurumların, SGK tarafından karşılanan tedavi ve ilaç giderleri dışında harcama yapamayacakları vurgulandı.

Raporda, 15 Ocak 2010 tarihinden bu yana MB'nin yaptığı sağlık harcamalarının, ilgili personelden tahsil edilmesi ve bu uygulamaya son verilmesi istendi.

Hazine’nin yüzde 50’lik payı sembolik

Merkez Bankası, Sayıştay'ın tespitlerine karşı yaptığı savunmada bankanın özerk bir yapıya sahip olduğunu, bütçe kanunları kapsamında yer almadığını belirtti. Çalışanlarının devlet memuru sayılmadığı belirtilen savunmada, Hazine'nin sahip olduğu yüzde 50'lik sermaye payının 'sembolik' olduğunu bildirdi.