Merkez Bankası'dan dolara bir müdahale daha

T24- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, liranın dolar karşısında hızla değer kazanmasının ardından piyasaya dolaylı bir müdahalede bulunarak döviz alım ihalelerindeki günlük tutarı 60 milyon dolardan 80 milyon dolara yükseltti.



Hürriyet gazetesinde yer alan haberde, bu karar, 1.4980 seviyelerinde seyreden dolar/TL üzerinde fazla bir etki yapmadı. Ancak, bunun Merkez Bankası'nın elindeki araçlarla piyasaya müdahale etmeye hazır olduğu şeklinde algılandı.

Bu çerçevede, Merkez Bankasınca döviz alım ihalelerine yeniden başlanıldığı Ağustos 2009 döneminden bugüne kadar, yani son bir yıllık dönemde, toplam 11.1 milyar ABD doları alınmıştır.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ocak-Temmuz 2010 döneminde küresel finansal piyasalardaki gelişmeler ve risk iştahındaki değişimlere bağlı olarak ülkemize yönelik sermaye hareketlerinin dalgalı bir seyir izlediği, son günlerde ise küresel finansal piyasalardaki gelişmeler nedeniyle diğer gelişmekte olan ülkelerle birlikte, ülkemize yönelik sermaye girişlerinin de daha istikrarlı bir şekilde güçlendiği gözlenmektedir.

Bu nedenle, rezerv birikiminin hızlandırılması amacıyla 3 Ağustos 2010 tarihinden itibaren başlamak üzere ihalelerde alımı yapılacak tutarın günlük 40 milyon ABD doları ihale ve 40 milyon ABD doları opsiyon hakkı olmak üzere en fazla 80 milyon ABD doları olarak artırılmasına karar verilmiştir."





POLİTİKA DEĞİŞİKLİĞİ

Analistler, Merkez Bankası'nın bu kararının son dönemde döviz likiditesindeki artış ve liradaki değerlenmeye bağlı olarak attığı bazı adımların ardından geldiğine dikkat çekti.

Geçen hafta içinde döviz karşılık oranını yarım puan artıran Merkez Bankası'nın bir politika değişikliğine gitmeye başladığına ancak piyasa dinamiklerini etkilememek için bunu dolaylı yollardan yaptığına dikkat çekildi.

İHRACATÇILAR TALEP EDİYORDU

Liradaki değerlenmeden en çok olumsuz etkilenen kesim olan ihracatçılar bir süredir Merkez Bankası'nın dövize müdahale etmesi gerektiği görüşünü dile getiriyordu.

Son olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi dün yaptığı açıklamada günlük ihalelerdeki döviz alım miktarının 50 milyon dolar ve 50 milyon euroya artırılmasını istemişti.