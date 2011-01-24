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Ekonomi

MERKEZ BANKASI ZORUNLU KARŞILIKLARI ARTTIRDI ANKARA (A.A)

24 Ocak 2011 14:55

-MERKEZ BANKASI ZORUNLU KARŞILIKLARI ARTTIRDI ANKARA (A.A) - 24.01.2011 - Merkez Bankası, vadesiz, ihbarlı mevduatlar ve özel cari hesaplar için yüzde 8 olan TL zorunlu karşılık oranlarını yüzde 12'ye, mevduatlar/katılma hesaplarında 1 aya kadar vadeli olanlarda yüzde 8'den yüzde 10'a, 3 aya kadar vadeli olanlarda ve özel fon havuzlarında yüzde 7'den yüzde 9'a, mevduat/katılım fonu dışındaki diğer yükümlülüklerde yüzde 8'den yüzde 9 yükseltti.  Düzenleme 4 Şubat 2011 tarihli yükümlülük cetvelinden itibaren geçerli olacak, yeni oranlar üzerinden hesaplanan zorunlu karşılıklar, 18 Şubat 2011 tarihi itibarıyla tesis edilmeye başlanacak. Merkez Bankası, zorunlu karşılıkların artırılmasıyla ilgili kararın ardından mevcut verilere göre piyasadan yaklaşık 9,8 milyar lira likidite çekilmiş olacağını bildirdi.

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