T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını yükseltti

Alınan karara göre hâlihazırda yüzde 11,7 olan yabancı para ortalama zorunlu karşılık oranı yüzde 12,8 seviyesine yükseltilecek

03 Ocak 2015 13:26

Merkez Bankası, bankaların yabancı para cinsinde zorunlu karşılık oranlarını yükseltti. Bu hamle ile Merkez Bankası döviz rezervlerine 3,2 milyar dolar katkı bekleniyor. Değişiklikler 13 Şubat'tan itibaren geçerli olacak. Uzmanlar kararın bankaların kısa vadeli dış borçlanmasına yönelik tedbir olarak okunması gerektiğini bu açıdan beklenen ve olumlu bir karar olduğunu belirtiyor.

Hürriyet'ten Barış Balcı'nın haberine göre, Merkez Bankası bugün yükselen dolar kuruna karşı uzun zamandır gündemde olan silahını kullandı. Merkez Bankası bankaların yabancı para cinsinde zorunlu karşılık oranlarını yükseltti.

Alınan karara göre hâlihazırda yüzde 11,7 olan yabancı para ortalama zorunlu karşılık oranı yüzde 12,8 seviyesine yükseltilecek.

1 yıla kadar ve 1 yıl dahil vadeli yabancı para mevduat zorunlu karşılık oranı yüzde 13'ten yüzde 18'e yükseltilecek.

Merkez Bankası uzun vadeli zorunlu karşılık tutulması yönünde de adım attı. Buna göre 5 yıldan uzun vadeli zorunlu karşılık oranı değiştirilmeyerek yüzde 6'da tutuldu.

Açıklamada yabancı para zorunlu karşılık oranlarındaki artışla Merkez Bankası'nın döviz rezervlerine yaklaşık 3,2 milyar dolar katkı yapacağı belirtti.

ETİKETLER

dolarekonomizorunlu karşılık oranlarıyükselttimerkez bankasıhaftasonu kararıyabancı sermaye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24