Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını yükseltti

Merkez Bankası, bankaların yabancı para cinsinde zorunlu karşılık oranlarını yükseltti. Bu hamle ile Merkez Bankası döviz rezervlerine 3,2 milyar dolar katkı bekleniyor. Değişiklikler 13 Şubat'tan itibaren geçerli olacak. Uzmanlar kararın bankaların kısa vadeli dış borçlanmasına yönelik tedbir olarak okunması gerektiğini bu açıdan beklenen ve olumlu bir karar olduğunu belirtiyor.

Hürriyet'ten Barış Balcı'nın haberine göre, Merkez Bankası bugün yükselen dolar kuruna karşı uzun zamandır gündemde olan silahını kullandı. Merkez Bankası bankaların yabancı para cinsinde zorunlu karşılık oranlarını yükseltti.

Alınan karara göre hâlihazırda yüzde 11,7 olan yabancı para ortalama zorunlu karşılık oranı yüzde 12,8 seviyesine yükseltilecek.

1 yıla kadar ve 1 yıl dahil vadeli yabancı para mevduat zorunlu karşılık oranı yüzde 13'ten yüzde 18'e yükseltilecek.

Merkez Bankası uzun vadeli zorunlu karşılık tutulması yönünde de adım attı. Buna göre 5 yıldan uzun vadeli zorunlu karşılık oranı değiştirilmeyerek yüzde 6'da tutuldu.

Açıklamada yabancı para zorunlu karşılık oranlarındaki artışla Merkez Bankası'nın döviz rezervlerine yaklaşık 3,2 milyar dolar katkı yapacağı belirtti.