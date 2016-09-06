Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını yarım puan düşürdü

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranları ile rezerv opsiyonu katsayılarında yeni değişiklikler geldi. Buna göre Türk lirası zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirim yapıldı.

Buna göre; Rezerv Opsiyonu Mekanizması kapsamında döviz imkânının ikinci, üçüncü ve dördüncü dilimleri ile altın imkânının ilk üç diliminde katsayıları 0,1 puan artırıldı.

Duyuruda, rezerv opsiyonu kullanımlarının aynı seviyede kalması halinde, söz konusu değişiklikler ile finansal sisteme yaklaşık 1,2 milyar Türk lirası ve 670 milyon dolar ilave likidite sağlanmış olacağı bildirildi.

Zorunlu karşılık oranı düşürüldüğünde zorunlu karşılıkların bir kısmı kullanılabilir rezerv şekline dönüşür, bu da bankaların kredi tabanını artırır. Bankaların kredi tabanın genişlemesi de para arzının artmasına neden olur. Zorunlu karşılık oranının arttırılması daralmacı para politikasına, oranın azaltılması ise genişlemeci para politikasına işaret eder.