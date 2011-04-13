-MERKEZ BANKASI YÜZDE 12 KAR PAYI DAĞITACAK ANKARA (A.A) - 13.04.2011 - Merkez Bankası, hissedarlarına, 2010 yılı karına istinaden brüt yüzde 12 kar payı dağıtacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan duyurusuna göre, genel kurulda, hissedarlara, 2010 yılı kar payı olarak 80 numaralı kupon karşılığında hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden brüt yüzde 12 oranında ödeme yapılması kararlaştırıldı. Kar payı, 13 Nisan 2011'den itibaren bankanın şubelerinin bulunduğu yerlerde şubelerce, bulunmadığı yerlerde ise Ziraat Bankası şubeleri tarafından ödenecek. Söz konusu kar paylarına ait 80 numaralı kupon bedelleri, 13 Nisan 2016 tarihi mesai bitiminde zaman aşımına uğrayacak. Merkez Bankası, 2010 yılında 1 milyar 288 milyon 129 bin 127 lira kar etmişti. Bankanın 2009 yılı karı, 2 milyar 738,2 milyon lira düzeyindeydi. Buna göre, bankanın karında 1 milyar 450 milyon 113,6 bin lira azalma meydana geldi. Diğer taraftan, Merkez Bankası'nın dün yapılan genel kurulunda, hissedarlar, dağıtılacak kar payı oranını düşük bularak eleştirmişti.