Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 7,4'e çıkardı

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, enflasyon raporunu açıkladı. Merkez Bankası zamlar nedeniyle yıl sonu enflasyon tahminini 1.2 puan yükselterek yüzde 7.4'e çıkardı.



Başçı şunları söyledi:

"110 dolar olarak belirlenen petrol fiyatı varsayımı 112 dolara yükseldi. Gıda fiyatları varsayımını yüzde 7 olarak koruduk. Kısa vadeli enflasyon tahminlerinde güncelleme gerektiren en temel gelişme vergi artışları ve enerji fiyat ayarlamaları oldu. Etkisi 0.9 puan artırıcı yönde oldu. Tütün fiyatlarının 2013 başında artacağını varsaydık.

Enflasyon tahminini 1.2 puan yukarı doğru güncelledik. Enflasyon yüzde 70 olasılıkla 2012 sonunda orta noktası yüzde 7.4 olmak üzere yüzde 6.9 ile yüzde 7.9 aralığında bekleniyor. Enflasyon 2013 sonunda orta noktası yüzde 5.3 olmak üzere yüzde 3.8 ile yüzde 6.8 aralığında bekleniyor. Enflasyonun orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngörmekteyiz.

Çekirdek enflasyon göstergelerindeki kademeli düşüş sürecek. 2013 yılı sonunda enflasyonun yüzde 5 hedefine yakın gerçekleşeceğini öngörüyoruz."



'Yüzde 3,2 büyüme mükemmel bir başarı olur'



"Son çeyrekten itibaren enflasyonun düşmesi, büyümenin hız kazanması bekleniyor" diyen Başçı bu yıl için yüzde 3.2'nin mükemmel bir başarı olacağını kaydetti.