Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon beklentisini yükseltti

Merkez Bankası, ocak ayındaki Enflasyon Raporu’nda yüzde 7.9 olarak açıklanan 2018 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 0.5 artırarak yüzde 8.4’e yükseltti. "Enflasyon Raporu 2018-II"in tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıda, bir önceki rapora göre güncellemeleri anlatan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, güncellemenin 0.4 puanının petrol fiyatları ve döviz kuru kaynaklı gelişmelere bağlı olarak Türk lirası cinsinden ithalat fiyatları varsayımını yukarı çekmelerinden kaynaklandığını söyledi.

Enflasyonun, düşürmeye odaklı ve sıkı bir politika duruşu altında 2018 sonunda yüzde 8,4 olarak gerçekleşeceğini öngördüklerini, 2019 sonu için tahminlerinin yüzde 6,5 düzeyinde olduğunu belirten Çetinkaya, "Bu çerçevede enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2018 yılı sonunda yüzde 7,2 ile yüzde 9,6 aralığında (orta noktası yüzde 8,4), 2019 yılı sonunda ise yüzde 4,7 ile yüzde 8,3 aralığında (orta noktası yüzde 6,5) gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

"Sadeleşme yönünde adım atılacak"

Ekonomide ‘sadeleştirme’ye yakın zamanda geçileceğini kaydeden Çetinkaya, “Sadeleştirme ile ilgili hedef ve planımız devam ediyor. Nihai adımın yakın olduğunu düşünüyorum, kurul bunu değerlendirecek ve sadeleşme yönünde adım atılacak, çok uzak değiliz. Önümüzdeki dönemde yine enflasyon görünümlerine bağlı olarak para politikası şekillenecek, ihtiyaç duyulursa ilave sıkılaştırma yapılacak” dedi. Çetinkaya’nın konuşmasının öne çıkan bölümleri şöyle:

-Küresel risk iştahına bağlı olarak sermaye akımları dalgalı seyir izlemekte.

-Kredilerin 2017 yılının son çeyreğinden bu yana bir miktar ivme kaybettiği gözlenmekte.

-Çekirdek enflasyon göstergelerinde iyileşmenin sınırlı kaldığını görüyoruz.

-Nisan ayı toplantısında enflasyon risklerini sınırlandırmak amacıyla ölçülü sıkılaştırma yapmaya karrar verdik.

-Tüketim harcamaları 1. çeyrekte büyümeyi destekledi.

-Sistemin fonlama ihtiyacı Kasım'dan bu yana tamamen GLP'den sağlanıyor.

"TL gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine kıyasla daha fazla değer kaybetti"

-Gıda enflasyonu ilk çeyrekte beklentimizle uyumlu gerçekleşti.

-TL diğer gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine kıyasla daha fazla değer kaybetti ve daha dalgalı bir seyir izledi.

-Yılın ilk çeyreğinde enflasyonun ana eğilimindeki yüksek seviyeler korundu.

-İthalat fiyatlarındaki artış enflasyondaki yükselişte belirleyici oldu.

-İthalat fiyatlarındaki yükselişin fiyatlama davranışları üzerindeki etkisini yakından takip ediyoruz.

-İktisadi faaliyetteki seyrin işgücü piyasasına olumlu yansımaya devam edeceğini ve işsizliğin gerilemeye devam edeceğini tahmin ediyoruz.

-Ham petrol fiyat tahminini 2018 için 66 dolardan 68 dolara, 2019 için 62 dolardan 65 dolara yükselttik.

-Önümüzdeki dönemde Merkez Bankası olarak önceliğimiz, para politikasının etkinliğinin daha da artırılması ve enflasyonun istikrarlı bir iyileşme sürecine girmesinin sağlanması olacaktır.

"İhtiyaç duyulduğunda para politikasının sıkılığını daha da artırabilecek bir noktadayız"

-Sadeleşme yönünde nihai adım önümüzdeki dönemde atılacak.

-ÖTV ayarlamalarından hükümet ve maliye sorumlu, dezenflasyon ve bizim çabalarımıza destek verecek şekilde fiyatlamaların şekillenmesini bekliyoruz.

-Net olarak ihtiyaç duyulduğunda para politikasının sıkılığını daha da artırabilecek bir noktadayız.

-(Dövizle borçlanmaya sınırlama) Çok önemli yapısal bir adım olduğunu düşünüyoruz.

-Bugüne kadar firmalarımızın borçlarını ödemede herhangi bir sorun yaşamadıklarını gördük, son dönemde de trendin değişmediğini görüyoruz.