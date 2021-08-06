Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 16.30'a yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketini açıkladı. Buna göre enflasyon tahmini yükselirken, dolar tahmini ise düştü.

TCMB anketine göre; yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 15,64'ten yüzde 16,30'a çıktı. Dolar/TL tahmini ise 8,94 olurken, önceki ankette bu oran 8,99'du.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,62'yken, bu anket döneminde ise yüzde 12,48 oldu.

24 ay sonra TÜFE beklentisi ise aynı dönemde sırasıyla yüzde 10,43 ve 10,52 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 9,34 TL iken, bu anket döneminde 9,37 TL olarak gerçekleşmiştir.

GSYH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 5,8 iken bu anket döneminde yüzde 6,0 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 4,0 olarak gerçekleşmiştir.

Cari açık beklentisi 23.5 milyar dolara indi

Bir önceki anket döneminde 24,7 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 23,5 milyar dolara indi. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi de 21,3 milyar dolardan 21,2 milyar dolara geriledi.

Büyüme beklentisi yüzde 6 oldu

GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 5,8 iken bu anket döneminde yüzde 6,0 olarak gerçekleşti. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 4 oldu.