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Merkez Bankası, yıl sonu dolar tahminini yükseltti

Merkez'in yıl sonu büyüme beklentisi de geriledi

Karikatür: Latif Demirci / Hürriyet

15 Aralık 2016 18:07

TCMB beklenti anketinde yıl sonu dolar beklentisi 3.3369'dan 3.4602'ye yükseldi.

Yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 7.80'den yüzde 7.69'a geriledi. 12 aylık TÜFE beklentisi yüzde 7.87'den yüzde 8.04'e yükseldi. 24 aylık TÜFE beklentisi yüzde 7.27'den yüzde 7.31'e çıktı.

Merkez'in yıl sonu büyüme beklentisi de yüzde 2.9'dan yüzde 2.6'ya, 2017 için ise yüzde 3.3'ten yüzde 3.2'ye geriledi.

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,10 iken, bu anket döneminde yüzde 8,33 oldu. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 7,80 iken, bu anket döneminde yüzde 8,33 olarak gerçekleşti.

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