Merkez Bankası yetkilileri, yatırımcılarla bir araya gelecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri 2 Haziran'da yatırımcılarla videokonferans yöntemiyle bir araya gelecek.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, TCMB, yerli ve yabancı kurumların temsilcileriyle saat 14:00 ve 16:30'da görüşecek.

Merkez Bankası başkanlık görevinde yapılan değişikliğin ardından ilk yatırımcı toplantısı 1 Nisan'da yapılmıştı. Toplantıda sıkı para politikası duruşunun gerekliliği, Türk lirasının itibarının korunması ve enflasyonla mücadele kararlılığı üzerinde durulmuştu.