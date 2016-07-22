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Ekonomi

Merkez Bankası yeni adımlarını duyurdu

"Yurt dışındaki finans merkezlerinde yatırımcılarla düzenli toplantılar gerçekleştirilecektir"

22 Temmuz 2016 16:55

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iletişim politikası uygulamalarında yeni düzenlemelere gidildiği bildirilerek, "Yatırımcılarla ve analistlerle teknik içerikli görüşmeler yapılmaya başlanacaktır" ifadesi kullanıldı.

Yatırımcılarla ve analistlerle teknik içerikli görüşmeler yapılmaya başlanacağı belirtilen açıklamada, "Yurt dışındaki finans merkezlerinde yatırımcılarla düzenli toplantılar gerçekleştirilecektir. Sanayi-ticaret odaları ve diğer reel sektör temsilcileriyle görüş alışverişine imkan tanıyacak toplantılar düzenlenecektir." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Basın yayın kuruluşlarının temsilcileri ve ekonomi medyası ile dönemsel toplantılar gerçekleştirilecektir. Banka ekonomistleri ile halihazırda yapılan aylık toplantılar, yeni uygulamalar sonrasında azalan ihtiyaca bağlı olarak gerekli görüldüğünde düzenlenecektir. Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantıları ve diğer iletişim uygulamaları mevcut haliyle devam edecektir. Uygulama esasları ilgililerle ayrıca paylaşılacaktır."

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