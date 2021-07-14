Merkez Bankası, yeni 100 ve 200 liralık banknotları tedavüle sokacak

Merkez Bankası, yeni basım 200 ve 100 liralık banknotların 16 Temmuz'da tedavüle gireceğini açıkladı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, E9 Emisyon Grubu beşinci tertip 200 lira ve 10 liralık banknotların Kurban Bayramı öncesinde tedavüle gireceği belirtildi.

Yeni 200 ve 10 TL'lik banknotlarda TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve Başkan Yardımcısı Emrah Şener'in imzası yer alacak.

Beşinci tertip 100 lira, 50 lira, 20 lira ve 5 liralık banknotlarla ilgili çalışmalar devam ederken; Merkez Bankası, bunlara ilişkin duyuruların daha sonra yapılacağını belirtti.