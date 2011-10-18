-Merkez Bankası yarın dövize müdahale edecek ANKARA (A.A) - 18.10.2011 - Merkez Bankası, yarın da yüksek tutarlı döviz satım ihalesi açılabileceğini bildirdi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, 21 Aralık 2010 tarihli, 2011 Yılında Para ve Kur Politikası başlıklı basın duyurusunda, ''Merkez Bankası geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de döviz piyasasının sağlıklı çalışması ve döviz likiditesinin desteklenmesi amacıyla, gerekli önlemleri imkanları ölçüsünde ve basiretli bir şekilde almaya devam edecektir. Bu çerçevede, döviz piyasasında derinliğin kaybolmasına bağlı olarak sağlıksız fiyat oluşumları gözlendiğinde dalgalı döviz kuru rejimi ile çelişmeyecek şekilde döviz satım ihaleleri düzenlenebilecektir'' denildiği hatırlatıldı. Merkez Bankası'nın finansal istikrarın fiyat istikrarının ön koşullarından biri olduğunun bilinciyle, ülke döviz piyasasının etkin bir şekilde çalışabilmesi için her zaman gerekli önlemleri aldığı ve almaya da devam ettiğinin de söz konusu duyuruda belirtildiği ifade edilerek, şöyle denildi: ''4 Ağustos 2011 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısında ise Kurul, önümüzdeki dönemde gelişmelerin yakından izlenmesi ve gerek duyulması halinde uygun görülecek araç ve yöntemlerle piyasaya döviz likiditesi sağlanması konusunda mutabık kalmıştır. Aynı doğrultuda küresel gelişmeler göz önüne alınarak 5 Ekim 2011 tarihinden itibaren gerekli görülen günlerde yüksek miktarlı döviz satım ihaleleri yoluyla piyasaya döviz likiditesi sağlanmaya başlanmıştır. Bu çerçevede yarın da yüksek tutarlı döviz satım ihalesi açılabilecektir.''