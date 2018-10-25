"Merkez Bankası yaptığı açıklamada 'stagflasyona giriyoruz' diyor"

Ekonomist Uğur Akçay, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 24'te sabit tuttuğu politika faizi açıklamasını değerlendirdi. Akçay, açıklamanın stagflasyon anlamına geldiğini bildirdi.

TCMB, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Merkez, politika faizinde değişiklik yapmadı.

Akçay karara ilişkin olarak Twitter'dan değerlendirmede bulundu. Ekonomist şu tweet'i attı:

"MB yaptığı açıklamada stagflasyon'a giriyoruz diyor. İlk olarak ekonomik daralmaya, 'iktisadi faaliyetteki yavaşlama devam' ediyor diyerek; ikinci olarak da enflasyonun süreceğine 'fiyatlama davranışlarına dair yukarı yönlü riskler devam etmektedir' diyerek işaret etmiş."